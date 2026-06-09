『リボーン』今夜最終話 高橋一生＆中村アンらクランクアップ「“次”を期待できる場所でした」
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00）の最終話がきょう9日に放送される。
【写真】クランクアップでキャストと笑顔で抱き合う高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
英人は“未来の記憶”を使って奔走し、池谷更紗（中村アン）の父・池谷金平（柳沢慎吾）が自ら命を絶つという悲劇の歴史を阻止することはできたが、一方で現・根尾光誠率いるNEOXISによる非情な仕打ちに遭い、英人が懸命に動いてきたあかり商店街の存続の道を断たれ、ついに英人の父・野本英治（小日向文世）はあかり商店街の立ち退きを受け入れることを決意。こうしてあかり商店街の土地を手に入れた現・光誠は、転生前の歴史通り銀行買収を実現させ、勢いに乗るのだが、同時にその冷徹なまでのやり方に光誠の周りからひとり、またひとりと人が去って孤立を深めることになる。
そんな中でも「FOR THE PEOPLE」を理念に掲げていた光誠を尊敬し、根底にある思いは変わっていないと信じていた友野達樹（鈴鹿央士）。しかし、そんな友野の思いも光誠は無残なまでに打ち砕く。以来、異変を見せる友野が、ついに英人が危惧していた行動に出ることに。光誠が神社の階段から突き落とされる“運命の日”。友野が失踪したと知った英人は、やはり友野が犯人だったのではと思い、急いで神社へ向かう。
ついに英人として生きる光誠と、現・光誠に訪れた対峙の時。2人の光誠はどんな言葉を交わし、そこから浮かび上がる真実とは。そして光誠を殺す犯人は友野なのか？ それとも…!?今夜、全ての謎が解き明かされ、誰もが想像しなかった衝撃の事実に導かれる。
い。
クランクアップ当日は、高橋と中村の撮了を祝福するため、友野達樹役の鈴鹿央士と、池谷金平役の柳沢慎吾がサプライズで登場。花束を手に現れた2人に、現場からは大きな拍手が沸き起こった。さらに柳沢は、持ち前のサービス精神あふれるトークで現場を爆笑の渦に。最後まで笑顔の絶えない、『リボーン 〜最後のヒーロー〜』らしい温かなクランクアップとなった。
最終話の放送に先駆けて、クランクアップを迎えた高橋、そして中村からコメントが到着。3ヶ月間、究極の1人2役という難役に挑み続けた高橋は、「振り返ると本当にあっという間でした。撮影が始まる頃は、ここまでたどり着くことを想像できていなかったのですが、皆さんに支えていただいたおかげで無事に走り切ることができたと感じています」とスタッフ、キャスト陣に心より感謝。そこには、「僕はいつも、仕事やお芝居に向き合う時、『これが最後になってもいい』という覚悟で臨んでいる」という高橋に、全力で応えた現場だからこその思いが込められていた。
「そんな中で、この現場は『また戻ってきたいな』『次はどんなお芝居ができるだろう』と自然に“次”を期待できる場所でした。それは、すべてのスタッフの皆さんがこの作品を心から愛し、向き合ってくださったからだと思います」とそのひと言ひと言から現場への愛が溢れる高橋。最後には「これからも研鑽を重ね、またどこかで皆さんとご一緒できるよう頑張りたいと思います！」と力強い言葉で締めくくった。
一方、「とても温かい現場で、撮影期間中は日本一笑っていたんじゃないかと思うくらい、毎日楽しく過ごさせていただきました」と笑顔で振り返る中村。そんな充実した現場の大きな支えになったのは、高橋の存在だったようで、「一生さんも本当に大変な撮影だったと思いますが、その背中から毎日たくさんのことを学ばせていただきました。きっと私だけでなく、スタッフやキャストの皆さんも、一生さんのひたむきに作品と向き合う姿に心を動かされていたと思います」と思いを語り、「この作品に参加できたことを本当に幸せに思います！本当にありがとうございました」と熱いメッセージを送った。
【写真】クランクアップでキャストと笑顔で抱き合う高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
そんな中でも「FOR THE PEOPLE」を理念に掲げていた光誠を尊敬し、根底にある思いは変わっていないと信じていた友野達樹（鈴鹿央士）。しかし、そんな友野の思いも光誠は無残なまでに打ち砕く。以来、異変を見せる友野が、ついに英人が危惧していた行動に出ることに。光誠が神社の階段から突き落とされる“運命の日”。友野が失踪したと知った英人は、やはり友野が犯人だったのではと思い、急いで神社へ向かう。
ついに英人として生きる光誠と、現・光誠に訪れた対峙の時。2人の光誠はどんな言葉を交わし、そこから浮かび上がる真実とは。そして光誠を殺す犯人は友野なのか？ それとも…!?今夜、全ての謎が解き明かされ、誰もが想像しなかった衝撃の事実に導かれる。
い。
クランクアップ当日は、高橋と中村の撮了を祝福するため、友野達樹役の鈴鹿央士と、池谷金平役の柳沢慎吾がサプライズで登場。花束を手に現れた2人に、現場からは大きな拍手が沸き起こった。さらに柳沢は、持ち前のサービス精神あふれるトークで現場を爆笑の渦に。最後まで笑顔の絶えない、『リボーン 〜最後のヒーロー〜』らしい温かなクランクアップとなった。
最終話の放送に先駆けて、クランクアップを迎えた高橋、そして中村からコメントが到着。3ヶ月間、究極の1人2役という難役に挑み続けた高橋は、「振り返ると本当にあっという間でした。撮影が始まる頃は、ここまでたどり着くことを想像できていなかったのですが、皆さんに支えていただいたおかげで無事に走り切ることができたと感じています」とスタッフ、キャスト陣に心より感謝。そこには、「僕はいつも、仕事やお芝居に向き合う時、『これが最後になってもいい』という覚悟で臨んでいる」という高橋に、全力で応えた現場だからこその思いが込められていた。
「そんな中で、この現場は『また戻ってきたいな』『次はどんなお芝居ができるだろう』と自然に“次”を期待できる場所でした。それは、すべてのスタッフの皆さんがこの作品を心から愛し、向き合ってくださったからだと思います」とそのひと言ひと言から現場への愛が溢れる高橋。最後には「これからも研鑽を重ね、またどこかで皆さんとご一緒できるよう頑張りたいと思います！」と力強い言葉で締めくくった。
一方、「とても温かい現場で、撮影期間中は日本一笑っていたんじゃないかと思うくらい、毎日楽しく過ごさせていただきました」と笑顔で振り返る中村。そんな充実した現場の大きな支えになったのは、高橋の存在だったようで、「一生さんも本当に大変な撮影だったと思いますが、その背中から毎日たくさんのことを学ばせていただきました。きっと私だけでなく、スタッフやキャストの皆さんも、一生さんのひたむきに作品と向き合う姿に心を動かされていたと思います」と思いを語り、「この作品に参加できたことを本当に幸せに思います！本当にありがとうございました」と熱いメッセージを送った。