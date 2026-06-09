波瑠＆麻生久美子ら『月夜行路』クランクアップ 「最後のシーン、ちょっと緊張しました…」
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）のオールキャストがクランクアップを迎えた。明日10日に放送される最終回を前に、Ｗ主演を務める波瑠＆麻生のほか、ココリコ・田中直樹が思いを語った。
【写真】素敵な家族写真！笑顔をみせる麻生久美子＆田中直樹ら
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
謎多き主人公・ルナを演じた波瑠は「難しい役どころでした」と役柄について思いを馳せながら、「スタッフの皆さま全員で、ルナを作っていただいたと感じています。演じていてとても楽しかったですし、なんといっても麻生さんのおかげで、たくさん笑って、日々、心から楽しみながら撮影ができました」と笑顔でコメント。
波瑠とともにバディとして活躍した麻生は、最後のシーンで緊張したという。「周りのスタッフの方たちの数も増えてザワザワして…“終わるんだな”と感じて、緊張するシーンじゃないのに緊張してしまいました」と明かした。さらに「波瑠ちゃんが可愛いし、頼りになるし、そのおかげで現場も巻くし（笑）、評判も良いし、良いことばかりの素敵な現場で、最高に幸せでした」と思いを語った。
麻生演じる涼子の旦那を演じた田中は、「麻生さんの旦那さんを演じさせていただけて、こんなに素敵な娘、息子たちに囲まれて、さらには波瑠さんにも慕ってもらえるような役をいただけるなんて！（笑）本当にありえないような素敵な役をいただいて、この役がずっと続けばいいのに！（笑）と、感じておりました」と役どころへの感謝を語った。
明日放送の最終話では、パソコンに隠された「秘密」を巡ってのパスワード探しがいよいよ佳境を迎える。「文学では人を救えない」とルナの小説家の夢を全否定し、15年以上も絶縁状態になっていた父・英介（石橋凌）が緊急搬送されたことを受け、病室に駆けつけるも、忽然と病院から姿を消してしまった父。夏目漱石の『吾輩は猫である』に導かれたルナと涼子の旅の結末、そしてドラマタイトル『月夜行路』に隠された意外な仕掛けとは…。
【コメント全文】
■波瑠
ルナはとても難しい役どころでしたし、ルナ自身も作品を通してとっても悩んでいたと思うのですが、いつも温かい皆さんのおかげで、私もルナも今日という日を迎えることができました。スタッフの皆さま全員で、ルナを作っていただいたと感じています。演じていてとても楽しかったですし、なんといっても麻生さんのおかげで、たくさん笑って、日々、心から楽しみながら撮影ができました。さみしいのですが、ルナを卒業させていただきます。本当にありがとうございました！
■麻生久美子
最後のシーン、ちょっと緊張しました。周りのスタッフの方たちの数も増えてザワザワして…「終わるんだな」と感じて、緊張するシーンじゃないのに緊張してしまいました。皆さまに温かく迎えていただき、とても楽しく居心地の良い現場でした。波瑠ちゃんが可愛いし、頼りになるし、そのおかげで現場も巻くし（笑）、評判も良いし、良いことばかりの素敵な現場で、最高に幸せでした。皆さま、本当にありがとうございました！
■ココリコ・田中直樹
麻生さんの旦那さんを演じさせていただけて、こんなに素敵な娘、息子たちに囲まれて、さらには波瑠さんにも慕ってもらえるような役をいただけるなんて！（笑）本当にありえないような素敵な役をいただいて、この役がずっと続けばいいのに！（笑）と、感じておりました。皆さん4ヶ月弱お世話になりました。本当にありがとうございました！
【写真】素敵な家族写真！笑顔をみせる麻生久美子＆田中直樹ら
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
波瑠とともにバディとして活躍した麻生は、最後のシーンで緊張したという。「周りのスタッフの方たちの数も増えてザワザワして…“終わるんだな”と感じて、緊張するシーンじゃないのに緊張してしまいました」と明かした。さらに「波瑠ちゃんが可愛いし、頼りになるし、そのおかげで現場も巻くし（笑）、評判も良いし、良いことばかりの素敵な現場で、最高に幸せでした」と思いを語った。
麻生演じる涼子の旦那を演じた田中は、「麻生さんの旦那さんを演じさせていただけて、こんなに素敵な娘、息子たちに囲まれて、さらには波瑠さんにも慕ってもらえるような役をいただけるなんて！（笑）本当にありえないような素敵な役をいただいて、この役がずっと続けばいいのに！（笑）と、感じておりました」と役どころへの感謝を語った。
明日放送の最終話では、パソコンに隠された「秘密」を巡ってのパスワード探しがいよいよ佳境を迎える。「文学では人を救えない」とルナの小説家の夢を全否定し、15年以上も絶縁状態になっていた父・英介（石橋凌）が緊急搬送されたことを受け、病室に駆けつけるも、忽然と病院から姿を消してしまった父。夏目漱石の『吾輩は猫である』に導かれたルナと涼子の旅の結末、そしてドラマタイトル『月夜行路』に隠された意外な仕掛けとは…。
【コメント全文】
■波瑠
ルナはとても難しい役どころでしたし、ルナ自身も作品を通してとっても悩んでいたと思うのですが、いつも温かい皆さんのおかげで、私もルナも今日という日を迎えることができました。スタッフの皆さま全員で、ルナを作っていただいたと感じています。演じていてとても楽しかったですし、なんといっても麻生さんのおかげで、たくさん笑って、日々、心から楽しみながら撮影ができました。さみしいのですが、ルナを卒業させていただきます。本当にありがとうございました！
■麻生久美子
最後のシーン、ちょっと緊張しました。周りのスタッフの方たちの数も増えてザワザワして…「終わるんだな」と感じて、緊張するシーンじゃないのに緊張してしまいました。皆さまに温かく迎えていただき、とても楽しく居心地の良い現場でした。波瑠ちゃんが可愛いし、頼りになるし、そのおかげで現場も巻くし（笑）、評判も良いし、良いことばかりの素敵な現場で、最高に幸せでした。皆さま、本当にありがとうございました！
■ココリコ・田中直樹
麻生さんの旦那さんを演じさせていただけて、こんなに素敵な娘、息子たちに囲まれて、さらには波瑠さんにも慕ってもらえるような役をいただけるなんて！（笑）本当にありえないような素敵な役をいただいて、この役がずっと続けばいいのに！（笑）と、感じておりました。皆さん4ヶ月弱お世話になりました。本当にありがとうございました！