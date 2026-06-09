佐々木朗希が告白した異文化への“戸惑い”　米紙が指摘した日米野球観の違い「日本でのササキは違和感があっても『言う必要はない』と認識していた」

先のエンゼルス戦では7回10奪三振の快投を見せた佐々木(C)Getty Images

最悪だった春先からなぜ変わったのか

ロッテ時代を想起させる支配的な投球は、球界の見方を一変させた。

去る6月5日、本拠地で行われたエンゼルス戦に先発登板した佐々木朗希は、5回まで相手打線をノーヒットに抑えながら7回（98球）を投げ切って、被安打2、10奪三振、無失点と好投。開幕当初の不安を払しょくする会心のパフォーマンスを見せつけた。

【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振

「思ったところにもっとボールが行くようにやった分、自分のペースで投げられたりだとか、配球っていうのもどんどんリズム良くなっている」――。そう言い残した本人の口ぶりからも、自信がみなぎっていた。メジャー移籍後最速の100.6マイル（約161.9キロ）を計測した4シームを生命線に、スプリットとスライダーでエンゼルス打線を翻弄。ストライク率73％、空振り率34％のハイスタッツを叩き出し、最後まで主導権を明け渡さなかった。

思えば、春先は最悪だった。先発再挑戦の行く末が注目されたオープン戦では、4登板で、防御率15.58、WHIP2.77、与四球率15.58、被OPS1.043と安定せず。不安を抱えたまま迎えたレギュラーシーズンも3月、4月は5登板（22.2イニング）で、防御率6.35、WHIP1.81、被打率.301と火の車状態が続いた。

制球を乱し、置きに行った真っすぐを痛打される。一部では「今のままではメジャーでは通用しない」と断じられるほど、どうにもならなかった。しかし、佐々木の投球内容は5月に入ってから「劇的」と言っていいほどに改善された。実際、直近5登板の内容は防御率2.15、WHIP0.85、奪三振率10.43、被打率.179と見違えるほどだ。

好調の背景にあるのは、心身の充実ぶり。とりわけ異国での生活やプレーに慣れてきた影響は計り知れない。

佐々木を取り巻く環境について伝えたドジャースの地元紙『Los Angeles Times』は「日本でのササキは肩に違和感があったとしても、コーチたちとは『誰もが何かしら痛みや不調を抱えているから言う必要はない』と認識していた」と指摘。その上で、“異文化”に戸惑う本人のコメントを紹介している。

「ここ（アメリカ）では、自分の身体に何かがあったらすぐに伝えなきゃいけない。痛みを隠すわけにはいかない」