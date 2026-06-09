元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（46）が8日、インスタグラムを更新。息子の授業参観の様子を公開した。

ベージュのキャップをかぶった写真とともに、息子の授業参観について報告。「びっくりするほど、ほとんど皆んな泣いてて」と子どもたちの様子を明かし、「小さい体でよく頑張ってるなと思いました」と思いを記した。

そして「ウチの息子は鉄棒、前転、棒渡り、、、どれもできてなかった。どころか、ずっと泣いてて誰よりもママを見つけては戻ってきてました」と説明。「その度に先生にワイルドに連れ去られるのですが、2歳8ケ月で、この世に生まれてまだ3年も経ってないのかと思うと、そりゃ泣くかもと。お姉さん、お兄さんの姿も同時に見られるので来年はもしかしたらあんなことができているのかと思いながら感心していました」と打ち明けた。

一方で、子育てについて「なんだか、大変だし、辛いことも多いのですが、母業が楽しくなってきたところもあり」と心境を告白。将来について「いつかはママー！と探されなくなり、抱っこー！も言われなくなる…」と寂しさを感じる日が来ることを想像し、「笑顔で、自立していく子供を応援できるように今のうちに、ママー！を充分味わって楽しまないとなと」と記した。

また、息子が花好きであることにも触れ、「息子が、お花が好きでお花を久しぶりに買いました。黄色が好きで、花にすぐ気づき、お花キレイと眺めていました。私より花好きです」とほほ笑ましいエピソードも紹介した。

この投稿に「メソメソ、しぶしぶ、、そんなお年頃ですね」「可愛い過ぎ」「相変わらずキレイです」などのコメントが寄せられている。