フリーアナウンサー新井恵理那（36）が8日、インスタグラムを更新。東京都江戸川区の「魔法の文学館」で赤ちゃんたちに読み聞かせをしている様子を公開した。

投稿された写真には、ピンク色の本棚が並ぶ空間で、新井が座りながら小さな子どもたちに絵本の読み聞かせをしている姿が写っている。新井は白いブラウスを着用し、子どもたちと一緒に絵本を楽しんでいる様子だった。

新井は「ピンクの世界で赤ちゃんたちに読み聞かせ」と投稿をスタート。梅雨の時期の室内での過ごし方について触れ「梅雨入りすると、子どもたちと室内でどう過ごそうか悩みますよね」「まいこたちと訪れたこちらは、親子でゆっくり楽しめる素敵な場所でした」とつづった。

同施設について「『魔女の宅急便』でおなじみの角野栄子さんの作品やアトリエの様子に触れられるほか、たくさんの本を自由に読むことができます」と紹介。感想として「みんなで一緒に読んだ大型絵本は迫力満点で、大人のわたしたちまでワクワクしてしまいました」とし、「雨の日のおでかけ先にもおすすめです」と伝えた。

この投稿に「親子でゆっくり過ごせる場所って貴重ですよね」「可愛いですね」「ちゃんとお母さんしてるなぁ」などのコメントが寄せられている。

新井は23年4月に一般男性と結婚、妊娠中であることを発表。同10月に第1子、25年4月に第2子の出産を報告している。