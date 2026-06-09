添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着姿を投稿した。

「気持ちー」と記し、プール撮影会ショットを公開白を基調としたサクランボ柄ビキニ水着姿に白いキャップをかぶり、大きなビーチボールなどを手にして笑顔を見せた。さらに花を浮かべた風呂に入浴する姿もアップした。

また、「髪伸びた」と報告し、ポニーテール姿を披露。黄色を基調としたビキニ水着姿でポーズをとり、91センチのバストやくびれなどを際立たせた。

ファンやフォロワーからも「ルックス、スタイル、ボディ、三拍子」「とってもbeautiful」「綺麗すぎる〜」「なんてプリティー」「異次元のスタイル」「大きく美しく育てている」「どうしても目がそこに」「お尻プリプリ〜」「改めてものすごい」「たまらない」「女神降臨」などのコメントが寄せられている。

小山は茨城県出身。14年にデビュー。24年4月から1年間、ワーキングホリデーのため台湾に。グラビアモデルと添乗員の“二刀流”で「日本一脱げる添乗員」と自称。趣味は漫画、アニメ、映画鑑賞。特技はバスケットボール、剣道、書道、ピアノ。中高社会科教員免許、学芸員の資格を取得。バストは91センチのGカップで「癒しのヴィーナスバスト」と称されたこともある。身長158センチ。血液型A。