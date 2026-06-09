旬到来！大粒で身入り良好な“新潟県産シジミ” 丑の日は“ウナギ＋シジミ”で夏バテ防止を
これから旬のピークを迎える新潟県産のシジミをご紹介します。
5月末に漁が解禁された県産のシジミ。
【新潟冷蔵 鮮魚部第2課 佐藤龍紀 課長】
「今年は大きい貝になっている」
県外産と比べても大粒な今年の県産シジミは産卵期を控え、身入りも良好だと言います。
【新潟冷蔵 鮮魚部第2課 佐藤龍紀 課長】
「もうすぐ産卵期に入るので、身がふっくらしてきて、貝を開けても身が出てくる」
栄養価が高く、夏バテ防止に効果があると言われているシジミ。
定番の味噌汁はもちろん、酒蒸しや炊き込みご飯で味わうのがオススメだということです。ということで、シジミの酒蒸しをいただきました。
【記者リポート】
「身がぷりっとしていておいしいです。シジミ本来の濃厚なうまみがじゅわっと口いっぱいに広がります」
シジミは夏に向けて需要が高まりますが、スタミナ食材との組み合わせも人気です。
【新潟冷蔵 鮮魚部第2課 佐藤龍紀 課長】
「7月26日が丑の日。丑の日といえば“ウナギ”というイメージだと思うが、昔からウナギでスタミナをつけて、シジミで体をいたわるというふうに言われている」
一方、中東情勢の影響などで、漁船で使う燃料や出荷用の発泡スチロールの価格が上昇。
【新潟冷蔵 鮮魚部第2課 佐藤龍紀 課長】
「10％は確実に上がっている」
ダンボールでの代用などコスト削減に向けた努力が続いていますが、夏場は鮮度を保つためにも発泡スチロールが欠かせず、価格への影響は避けられないといいます。
こうした状況の中でも食卓に県産のシジミを届けようと、漁業関係者の努力の日々が続いています。