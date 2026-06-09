NY原油先物7月限（WTI）（終値）

1バレル＝91.30（+0.76 +0.84%）



レバノン攻撃を止めないイスラエルに対してイランがミサイル攻撃を実施し、イスラエルが応酬したことから交戦が一時激化した。イランとイスラエルの交戦に米国は参加せず、衝突は短期間で終わったが、イスラエルが再びレバノンを攻撃するならイランは軍事介入する構えで緊迫感が高まっている。トランプ米大統領によるとイランと米国の協議は前進しているものの、レバノンの停戦すら実現できていないなかで、交渉がどれだけ進んでいるのか不明。ホルムズ海峡の解放が先延ばしになるリスクも意識された。イエメンの親イラン武装組織のフーシ派がイスラエルに関連する船舶が紅海を航行することを禁止すると発表したことも懸念要因。ホルムズ海峡が閉鎖されていることを受けて、サウジアラビアはパイプラインを通じて紅海のヤンブーから集中的に輸出しているため、紅海の混乱が供給に影響する可能性がある。



時間外取引で７月限は９５．４７ドルまで上昇した後に上げ幅を縮小。通常取引序盤には９０．３９ドルまでマイナス転換した。ただ、その後は売りが一巡し、プラス圏でしっかりと推移。



MINKABU PRESS

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