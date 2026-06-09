ダウ平均は続落 半導体が買い戻されナスダックは上昇＝米国株概況
NY株式8日（NY時間16:22）（日本時間05:22）
ダウ平均 50786.01（-80.77 -0.16%）
S＆P500 7405.73（+21.99 +0.30%）
ナスダック 25929.66（+220.23 +0.86%）
CME日経平均先物 65760（大証終比：+1940 +2.96%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。序盤は反発して始まったものの戻り待ちの売りも多く、下げに転じている。ナスダックは反発。先週下落していた半導体株に買い戻しが入り一時大幅高となっていた。
週末にイランとイスラエルに軍事衝突が発生したものの、イランが軍事作戦の終了を宣言したこともあり、安心感が広がった模様。トランプ大統領が脆弱な停戦維持を図った。９５ドル台に上昇していた原油相場も一時９０ドル台まで伸び悩んでいた。
イランが日曜日に実施した攻撃は、ワシントンとテヘランの停戦維持に対する懸念を再燃。ミサイル攻撃は、イランのガリバフ国会議長が、米国による海上封鎖やレバノンに関する合意違反が停戦違反に当たると主張した後に行われた。その後、イラン外務省は、同国軍がイスラエルに対する軍事作戦を終了したと発表。ただし、イスラエルがレバノンへの攻撃を継続した場合は、さらなる攻撃の可能性を警告した。
ストラテジストは「株式市場は自らの成功の犠牲者になりつつあるのかもしれない」と指摘。「米労働市場は持ち直したが、高止まりするインフレが最大の懸念として残っている」と述べた。さらに「３月安値以降、グロース株やモメンタム株はほぼすべての資産を上回るパフォーマンスを示してきた。しかし、高金利・高インフレ環境下で、通常期待される動きではなく、コスト圧力が高止まりすれば失望売りにさらされる可能性がある」と警告した。
今週はインフレ指標の発表に加え、マスク氏率いるスペースＸのＩＰＯが金曜日に予定されており、投資家の注目が集まる。スペースＸのＩＰＯはウォール街史上最大級になるとみられ、ＡＩ関連銘柄の高バリュエーションが正当化されるかどうかを試す重要なイベントとなりそうだ。
「過去の相場サイクルでは、大型ＩＰＯが過熱相場のピークを象徴することが多かった。そのため今回のＩＰＯが投資家心理に何を示唆するのか、市場にはどこか気まずい沈黙がある」との指摘も出ている。
一方、米大手証券のストラテジストは、先週の米株式市場の下落について「健全なリセット」だと主張。「今回の下落は半導体とメモリー関連株が主導。年初来の急騰に加え、ヘッジファンドやレバレッジ型上場投資信託（ＥＴＦ）を中心にポジションが積み上がっていたことが重なった」と指摘。「強気相場が年末まで続くのであれば、調整は避けられず、結果的に健全なものだ」とも述べている。
きょうはアップル＜AAPL＞が年次開発者会議（ＷＷＤＣ）２０２６を開催し、ＡＩプラットフォーム「アップル・インテリジェンス」の次世代版を発表。ただ、市場の反応は冷静。投資家の間では「発表された機能の多くが過去に発表されたものの改良版で、革新的なサプライズは少なかった」との受け止めが広がっている模様。
インテル＜INTC＞が大幅高。取引開始前にアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞傘下のグーグルが同社に対し、３００万個超のＴＰＵ（テンソル・プロセッシング・ユニット）の発注を行ったと伝わった。
暗号資産関連株が上昇。下落が続いていたビットコインに買い戻しが見られ、関連株にも買い戻しが出ている。特にストラテジー＜MSTR＞が上昇を牽引。ビットコインの購入を再開したことが伝わっている。
ダウ平均 50786.01（-80.77 -0.16%）
S＆P500 7405.73（+21.99 +0.30%）
ナスダック 25929.66（+220.23 +0.86%）
CME日経平均先物 65760（大証終比：+1940 +2.96%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。序盤は反発して始まったものの戻り待ちの売りも多く、下げに転じている。ナスダックは反発。先週下落していた半導体株に買い戻しが入り一時大幅高となっていた。
週末にイランとイスラエルに軍事衝突が発生したものの、イランが軍事作戦の終了を宣言したこともあり、安心感が広がった模様。トランプ大統領が脆弱な停戦維持を図った。９５ドル台に上昇していた原油相場も一時９０ドル台まで伸び悩んでいた。
イランが日曜日に実施した攻撃は、ワシントンとテヘランの停戦維持に対する懸念を再燃。ミサイル攻撃は、イランのガリバフ国会議長が、米国による海上封鎖やレバノンに関する合意違反が停戦違反に当たると主張した後に行われた。その後、イラン外務省は、同国軍がイスラエルに対する軍事作戦を終了したと発表。ただし、イスラエルがレバノンへの攻撃を継続した場合は、さらなる攻撃の可能性を警告した。
ストラテジストは「株式市場は自らの成功の犠牲者になりつつあるのかもしれない」と指摘。「米労働市場は持ち直したが、高止まりするインフレが最大の懸念として残っている」と述べた。さらに「３月安値以降、グロース株やモメンタム株はほぼすべての資産を上回るパフォーマンスを示してきた。しかし、高金利・高インフレ環境下で、通常期待される動きではなく、コスト圧力が高止まりすれば失望売りにさらされる可能性がある」と警告した。
今週はインフレ指標の発表に加え、マスク氏率いるスペースＸのＩＰＯが金曜日に予定されており、投資家の注目が集まる。スペースＸのＩＰＯはウォール街史上最大級になるとみられ、ＡＩ関連銘柄の高バリュエーションが正当化されるかどうかを試す重要なイベントとなりそうだ。
「過去の相場サイクルでは、大型ＩＰＯが過熱相場のピークを象徴することが多かった。そのため今回のＩＰＯが投資家心理に何を示唆するのか、市場にはどこか気まずい沈黙がある」との指摘も出ている。
一方、米大手証券のストラテジストは、先週の米株式市場の下落について「健全なリセット」だと主張。「今回の下落は半導体とメモリー関連株が主導。年初来の急騰に加え、ヘッジファンドやレバレッジ型上場投資信託（ＥＴＦ）を中心にポジションが積み上がっていたことが重なった」と指摘。「強気相場が年末まで続くのであれば、調整は避けられず、結果的に健全なものだ」とも述べている。
きょうはアップル＜AAPL＞が年次開発者会議（ＷＷＤＣ）２０２６を開催し、ＡＩプラットフォーム「アップル・インテリジェンス」の次世代版を発表。ただ、市場の反応は冷静。投資家の間では「発表された機能の多くが過去に発表されたものの改良版で、革新的なサプライズは少なかった」との受け止めが広がっている模様。
インテル＜INTC＞が大幅高。取引開始前にアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞傘下のグーグルが同社に対し、３００万個超のＴＰＵ（テンソル・プロセッシング・ユニット）の発注を行ったと伝わった。
暗号資産関連株が上昇。下落が続いていたビットコインに買い戻しが見られ、関連株にも買い戻しが出ている。特にストラテジー＜MSTR＞が上昇を牽引。ビットコインの購入を再開したことが伝わっている。