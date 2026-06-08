韓国発「ノンフィクション」がネロリドリームのヘアセラムミストを発売

韓国発フレグランスブランド「ノンフィクション（NONFICTION）」が、ブランドを代表するシトラスフローラルの香り「ネロリドリーム」から「ネロリドリーム ヘアセラムミスト」（100mL 6300円）を発売した。代官山店、阪急うめだ本店、神戸BAL店、公式オンラインストアで取り扱う。

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ネロリドリームは、調香師のジュリエット・カラグーゾグーがチュニジアで過ごした15歳の夏の記憶からインスピレーションを得て誕生した香り。爽やかなネロリに、透明感のあるスズラン、やわらかなムスクが重なり合い、ほのかで温もりのある余韻を残す。真っ白なオレンジの花が咲く瞬間を閉じ込めた、シトラスフローラルの香調だ。

ネロリドリーム ヘアセラムミストは、ネロリオイルと透明なエッセンスウォーターを4:6のバランスで配合した二層式フォーミュラを採用。使用前に二層が均一に混ざるよう十分に振ってからスプレーすることで、オイルのエモリエントとウォーターのうるおいが髪に行き渡り、なめらかでツヤのある髪へと導く。さらに、ビターオレンジフラワー由来成分とヒアルロン酸が髪にうるおいを与え、植物由来タンパク質とポストバイオティクスがダメージを受けた髪のキューティクルをケア。軽やかな使用感で、夏の紫外線や暑さにより乾燥するパサつきやすい髪を健やかに整える。

◾️ノンフィクション：公式サイト