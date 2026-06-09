元楽天コンビが仙台に帰ってくる。巨人は9日から楽天との3連戦。初戦は則本、11日は田中将が、いずれも移籍後初めて古巣相手に登板する予定だ。

13年に球団初の日本一に貢献した2人が巨人のユニホームで先発する。川崎市のジャイアンツ球場で調整した田中将は「凄い巡り合わせだと思う。楽しみ。いろんな感情があるし、勝ちたいからこそやることは一緒」と見据えた。昨季の交流戦期間は2軍調整していたため古巣との対決は実現せず。07年4月18日ソフトバンク戦でのプロ初勝利から成長を遂げてきた仙台のマウンドは「今年は仙台でイーグルス戦があるのはシーズンが始まった時から頭にあったし、タイミングが合えば投げたいと思っていた」と待望だった。

2人ともに、12球団勝利も懸かる。2日のオリックス戦で移籍後初白星を挙げた則本は「2年に1回しかチャンスがないところで投げるチャンスが巡ってきたことはうれしい。個人的な感情は楽しみだけど、それを出す余裕はない」と4連勝中と勢いに乗るチームの勝利優先で腕を振る。

同学年の浅村との対戦も心待ちにしつつ「特別な感情があるけど、チームが勝てる投球をしたい」。交流戦は7勝3敗2分けの4位で優勝の可能性も残す中合わせてプロ通算324勝の両右腕が古巣を斬る。（田中 健人）