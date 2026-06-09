今年10月に放送予定の池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。

学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか-- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが同時進行で描かれる、かつてないスケールの感動作となっている。

これまで発表したキャストには、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重 亮役に大泉 洋、センターディレクターの宮本菜月役に伊藤沙莉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、前監督・諸矢久繁役に寺尾 聰と錚々たる面々が名を連ね、各大学の陸上競技部監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫といった実力派俳優が顔をそろえる。箱根駅伝にかける学生役には小林虎之介、奥 智哉をはじめとした18人の注目の若手俳優が集結した。

そしてこの度、大泉演じる大日テレビの徳重チーフプロデューサー、伊藤演じる宮本センターディレクターと共に箱根駅伝の生中継を支えるアシスタントディレクター・戸山知香役に山田杏奈の出演が決定。山田が演じる戸山は、箱根駅伝への思い入れはまだ薄く、つい先輩に向かって「それって意味ありますか？」と言ってしまうなど、タイパ・コスパを重視する今どきの若者らしい感覚の持ち主だ。しかし、先輩たちの姿に刺激を受けながらがむしゃらに成長していく。物怖じしない性格と明るさで、チームを盛り上げるムードメーカーでもある。この役を演じるにあたり、山田は「箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです」とコメント。

同じ箱根駅伝中継チームの一員を演じる大泉、伊藤との共演については「お2人との共演は本当に楽しみにしていました。お2人ともお芝居が素晴らしいのはもちろん、現場の雰囲気をとても明るくしてくださるんです。最初は緊張していたのですが、お2人が自然と空気をつくってくださったので、安心して撮影にのぞむことができました。自分自身も『ついていきたい』と思わされるような、とても頼もしい先輩方です」と語った。

さらに撮影中のエピソードとして「戸山が『キャパオーバーです！』と言うシーンで、大泉さんから『こんな変顔をしてみたら？』と提案をいただいたんです（笑）。実際にやってみたら、ちょっとやりすぎてしまったみたいで、大泉さんが私の変顔を見て吹き出してNGになってしまって。思わず『大泉さん！』となりました（笑）」と振り返り、現場の和やかな雰囲気を明かした。

本作のプロデューサーは、山田の起用理由を「山田杏奈さんに演じていただく戸山知香は、箱根駅伝に全力を注ぐ周りのメンバーとは違い、まだまだ箱根駅伝に熱しきれてない人物。一方で目の前に現れた熱いものはしっかりキャッチしていく素直さも合わせ持つ。その役のイメージが山田杏奈さんにぴったりでオファーさせていただきました。山田杏奈さんご自身の明るさ、前向きさでとってもチャーミングな戸山を演じていただいてます。大泉さん、沙莉さんとの掛け合いも見どころの一つになっていますので、ぜひ楽しみにしてください。」と語る。

池井戸潤自らが「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と語る、渾身の原作のドラマ化。大泉主演、池井戸潤の原作を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、今年の10月に放送予定。

■山田杏奈 コメント

この度、「俺たちの箱根駅伝」で戸山知香を演じさせていただくことになりました。

箱根駅伝を届ける側、大日テレビの若手社員として最初はあまり乗り気ではなかったものの次第にその魅力に取り込まれ、夢中になっていく役柄です。

箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです。

ランナーのみなさま、大泉 洋さんをはじめとしたスタッフルームのみなさまの熱気に鼓舞されながら日々撮影しています。ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです！

※戸山知香【大日テレビ「箱根駅伝」アシスタントディレクター】・・・山田杏奈

バラエティー志望で入社するもスポーツ局に配属され、箱根駅伝を担当することに。

ワークライフバランスで言うと「ワーク」より「ライフ」を重視する今時の若手社員。

■イントロダクション

走る者、伝える者--

箱根駅伝にすべてを懸けた、熱き闘い、開幕。

国民的作家・池井戸潤が、十余年の歳月と情熱のすべてを注いで描き切った青春群像劇『俺たちの箱根駅伝』。

「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」

池井戸自身がそう語る渾身の一作が、ついにドラマ化。

物語の舞台は、「箱根駅伝」の生中継を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮は、「紅白超えの視聴率を！」と息巻く編成局長から無理難題を押しつけられ頭を抱えていた。

“失敗は許されない”国民的生中継の裏側で、次々と降りかかる不測の事態を前に決断を迫られていく。

ディレクターの宮本菜月もまた、初めての大役に応えようとするあまり、周囲と衝突。

チームの足並みが乱れる中、果たして、選手たちの最高の走りを届けることはできるのか--

一方、駅伝関係者の間では、古豪・明誠学院大学の新監督に、突如、サラリーマンの甲斐真人が就任したことで波紋が広がっていた。

監督経験ゼロという異色の経歴。

甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。

1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て贈る、前人未踏の映像プロジェクト。

改革か、それとも信念か。

選手たちの“今”を伝えるべく箱根中継に心血を注ぐテレビ中継スタッフたち。

そして、どん底からの逆転を狙う崖っぷちランナーと新人監督。

希望のたすきを、未来につなげることはできるのか。

箱根にすべてをかける者たちの熱き闘いが、いま始まる。

逆境に立ち向かう、すべての人へ--

■あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実-- そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮（大泉 洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■番組概要

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義 ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森 雅弘

協力：一般社団法人 関東学生陸上競技連盟

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/orehako/

TVer：https://tver.jp/series/srxehhz42z

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