『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［ようすけP］さんの［ジムニーシエラ］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ようすけPさん

年齢：40代

車両名：スズキ ジムニーシエラ（JB74W）

装着ホイール：A・LAP / 07X

車歴：3年

主な使用シーン：街乗り、オフロード、キャンプ

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝A・LAP-07X〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことに加えて、軽さや性能にも期待できるところが選んだ理由です。以前からRAYSに憧れがありましたし、RAYSというブランドへの信頼感もありました。ジムニーシエラに似合うホイールを探す中で、高級感がありながら、クルマの雰囲気にも合うところが魅力でした」

装着して特に気に入っているポイントは？

「足元の見た目が引き締まったところが気に入っています。ホイールを変えたことで、クルマ全体の雰囲気も良くなりました。軽快な印象になったことや、車種との相性がいいところも満足しているポイントです。色や質感も気に入っていて、ジムニーシエラのグリーンのボディにとても合っていると思います」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、愛車を見るのがより楽しくなりましたし、周囲の人に褒められることも増えました。写真映えするようになったのも嬉しい変化です。オフロードやキャンプにも使うクルマなので、足元が決まると出かける楽しさも増しますね」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

グリーンに合う!!

このホイールは、どんな人におすすめ？

「愛車の雰囲気を変えたい人におすすめしたいです。ホイールを変えるだけで、ジムニーシエラの印象は大きく変わります。ボディカラーとの相性を大事にしたい人や、オフロード感を残しつつ足元を上品に見せたい人にも合うと思います」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「次に気になるのはA・LAP-J PROです。今回A・LAP-07Xを装着して、RAYSホイールの魅力を実感できたので、今後もジムニーシエラに似合うRAYSホイールには注目していきたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［ようすけP］さんの［ジムニーシエラ］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。