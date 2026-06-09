「風通しはいいよね」なぜ橋上監督代行の巨人は強いのか 球界OBの考察 交流戦勝率7割 松本剛ブレイクのきっかけにも言及「彼に任せとけばうまくいくかなと思う」
コーチ陣の意見を聞きながら柔軟にチームを前に進めている（C）産経新聞社
巨人が粘り強く戦っている。6月7日のロッテ戦（東京ドーム）は延長12回を戦い2−2の引き分け。
先発の西舘勇陽は7回6安打7奪三振1失点と試合を作り、交流戦好調な松本剛がマルチ安打、一時勝ち越しのタイムリーを記録と今後も期待が持てる内容となった。
【巨人徹底検証】阿部監督の後任を受けた『橋上監督』一体どんな野球なのか？高木が現地で感じた違いは？？豊の目線で徹底解剖します！
何より交流戦から指揮を執る橋上秀樹監督代行となってからは12試合を戦い、7勝3敗2分けの勝率7割と善戦している。
阿部慎之助前監督から橋上監督代行となり何が変わったのか、球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は6月6日までに自身のYouTubeチャンネルに「【巨人徹底検証】阿部監督の後任を受けた『橋上監督』一体どんな野球なのか？高木が現地で感じた違いは？？豊の目線で徹底解剖します！」と題した動画を更新。新体制となった巨人に独自の見解を語っている。
高木氏はまず橋上監督代行に関して、現場でも実際に話を聞いてきたとした上で「野球を深く勉強してきた人」として楽天時代には野村克也監督の下でヘッドコーチを務めるなど、しっかりした野球観を持っており「人格的にもしっかりした人間だな」と以前から感じてきたとした。
その上で現在のチーム状況に関しては巨人は歴代、生え抜きで偉大な功績を残してきた監督が務めてきた中で「それとはちょっと風向きが違って、風通しはいいよね」と指摘。
理由としてはこれまでは各コーチがヘッド格の橋上氏に意見をあげて、監督の判断をあおぐという形だったのが、今回の体制となったことで「上がいないから全部、橋上監督代行に（意見が）集まる」「また（コーチ陣も）言いやすくなった 決定権がある人間に直接言えるから」とチーム内の風通しの良さにもつながっていると考察。
実際にその点を強く感じたのは、交流戦2カード目となった敵地エスコンFで行われた日本ハム3連戦だったとした。
初戦の5月29日の試合では井上温大が先発。5回2失点と試合を作り6回から継投に入った。この場面、高木氏は「6回から（継投は）早いな」と感じたとしたが、6回はクリーンアップから始まる打順だった。
7回から田中瑛斗、大勢、守護神のライデル・マルティネスと予想していたというが、実際は6回に前倒しで田中を投入と勝負に出た。
すると田中は3番から始まる打順で主砲のフランミル・レイエスをショートゴロ、5番の万波中正を見逃し三振に抑えるなど完璧なピッチングを披露。
翌日に現地で監督代行に意図を聞きにいったところ「色々な意見が出てきて、抜粋してああいう形になった」と話したという。
さらに5月30日に行われた日本ハムとのカード2戦目では相手先発、有原航平との対戦内容にも感心させられたという。
有原に対しては、パ・リーグ各球団は開幕のソフトバンクが行ったことから左打者を並べることがルーティンとなっている中、この日の巨人は3番に右打者で日本ハム出身の松本剛を組み入れてきた。
カード初戦では「9番・左翼」だった松本を3番に上げてきた起用に関しても「日本ハムといえばマツゴー 選手をよく知っているとか色々なことがあって3番起用だと思うけども、それが見事に初回から応えたという」と起用もずばり的中したとした。
松本は初回一死二塁から左翼線に先制の適時二塁打をマークと存在感を示した。
松本はオフに日本ハムからFA移籍。シーズン序盤は苦しんだが、まさにこの日本ハム3連戦では、初戦、2戦目に連続適時打をマークと息を吹き返し、交流戦打率は.367、得点圏打率も.391と一気に状態を上げてきた。
「みんなの意見をという柔軟性も出てきているからね」と、選手起用、戦術面でもコーチの意見を取り入れながら柔軟に進めていることも好循環につながっているとした。
今後に関しても選手はのびのびやっている中で緩みにならないように目を光らせていくはずとしながら、「彼に任せとけばうまくいくかなと感じるよね」と高木氏はチームはさらなる上昇気流をとらえていくと予想した。
現在は首位阪神と1.5差のリーグ3位につける。試合後には戦術、起用の意図を丁寧に伝える姿勢にも好感が高まっている。快進撃はどこまで続くか、話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]