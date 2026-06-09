「風通しはいいよね」なぜ橋上監督代行の巨人は強いのか　球界OBの考察　交流戦勝率7割　松本剛ブレイクのきっかけにも言及「彼に任せとけばうまくいくかなと思う」

コーチ陣の意見を聞きながら柔軟にチームを前に進めている（C）産経新聞社

巨人が粘り強く戦っている。6月7日のロッテ戦（東京ドーム）は延長12回を戦い2−2の引き分け。

先発の西舘勇陽は7回6安打7奪三振1失点と試合を作り、交流戦好調な松本剛がマルチ安打、一時勝ち越しのタイムリーを記録と今後も期待が持てる内容となった。

【巨人徹底検証】阿部監督の後任を受けた『橋上監督』一体どんな野球なのか？高木が現地で感じた違いは？？豊の目線で徹底解剖します！

何より交流戦から指揮を執る橋上秀樹監督代行となってからは12試合を戦い、7勝3敗2分けの勝率7割と善戦している。

阿部慎之助前監督から橋上監督代行となり何が変わったのか、球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は6月6日までに自身のYouTubeチャンネルに「【巨人徹底検証】阿部監督の後任を受けた『橋上監督』一体どんな野球なのか？高木が現地で感じた違いは？？豊の目線で徹底解剖します！」と題した動画を更新。新体制となった巨人に独自の見解を語っている。

高木氏はまず橋上監督代行に関して、現場でも実際に話を聞いてきたとした上で「野球を深く勉強してきた人」として楽天時代には野村克也監督の下でヘッドコーチを務めるなど、しっかりした野球観を持っており「人格的にもしっかりした人間だな」と以前から感じてきたとした。

その上で現在のチーム状況に関しては巨人は歴代、生え抜きで偉大な功績を残してきた監督が務めてきた中で「それとはちょっと風向きが違って、風通しはいいよね」と指摘。

理由としてはこれまでは各コーチがヘッド格の橋上氏に意見をあげて、監督の判断をあおぐという形だったのが、今回の体制となったことで「上がいないから全部、橋上監督代行に（意見が）集まる」「また（コーチ陣も）言いやすくなった 決定権がある人間に直接言えるから」とチーム内の風通しの良さにもつながっていると考察。

実際にその点を強く感じたのは、交流戦2カード目となった敵地エスコンFで行われた日本ハム3連戦だったとした。

初戦の5月29日の試合では井上温大が先発。5回2失点と試合を作り6回から継投に入った。この場面、高木氏は「6回から（継投は）早いな」と感じたとしたが、6回はクリーンアップから始まる打順だった。

7回から田中瑛斗、大勢、守護神のライデル・マルティネスと予想していたというが、実際は6回に前倒しで田中を投入と勝負に出た。

すると田中は3番から始まる打順で主砲のフランミル・レイエスをショートゴロ、5番の万波中正を見逃し三振に抑えるなど完璧なピッチングを披露。

翌日に現地で監督代行に意図を聞きにいったところ「色々な意見が出てきて、抜粋してああいう形になった」と話したという。