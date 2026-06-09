巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が８日、敵地での６連戦となる交流戦最終週への決意を示した。ここまで７勝３敗２分けと好調で首位ソフトバンクと２差。１２年ぶり優勝の可能性もあるが「あと２カードなのでいい形で終わりたい。優勝どうのこうのよりも最低でも勝ち越したい」と９日からの楽天、西武との各３連戦に集中すると強調した。

楽天では０７年からの３年間、野村克也監督の下でヘッドコーチを務めた。今カードは元楽天の則本と田中将が古巣相手に先発。「すごいですよね。仙台のファンも喜ぶでしょうし」と新幹線で移動した。

チームは５８試合で１２球団最多４２盗塁。成功率も７割６分３厘だ。リーグトップタイの１５盗塁、失敗わずか１の浦田をはじめ、昨年のリーグ最少５３盗塁から変身した。「失敗しても責めないということで」。積極的な姿勢が思い切りの良さを引き出している。

ＢＣ新潟、オイシックスでの計５年間の監督経験で若手との接し方を学んだ。「ほめるとか、失敗を恐れさせない言い方をしてあげると背中を押せる、思い切りにつながる」。巨人の監督代行となった今、選手との対話を大切にしている。

オフェンスチーフコーチの頃と比べて投手との会話も増えた。「投手の方が僕をいじりますから。田中、則本は楽天で一緒にやっている。彼らが率先してやるので若い選手が『こんな扱いでいいんだ』みたいな」と明るく雰囲気が良い。前週は本拠地で４勝２分け。仙台で勢いをさらに加速させる。（片岡 優帆）