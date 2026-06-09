阪神の“勝利を呼ぶ男”立石が博多に乗り込む。チームが日本シリーズの雪辱を誓うリベンジマッチ。虎は昨年とは違う。戦列にゴールデンルーキーが加わっている。打点を挙げれば5戦全勝中。しかも2試合連続打点と上昇ムードを維持して臨む。

「（チームの）一員として頑張ります。打点は大体、前の打者が勢いづけたときに自分も打てているので前の人がチャンスをつくってくれているからだと思う」

謙遜するものの1軍レベルの配球にもしっかり対応し、勝負強さを磨いている。楽天戦では2試合連続適時打を記録。いずれも中盤で試合を動かす一打となった。結果球が初球の打席は打率・455（11打数5安打）。頼もしい積極性で不敗「神話」を継続する。

この日は昇格後4度目の降雨中止。「（雨男は）言われたことないです。大竹さんにはかなわないです」と見せた笑顔に、気持ちの余裕も垣間見える。15試合連続スタメン中の立石にとっては絶好のリフレッシュ期間。早出を含めた練習でもノックと打撃にしっかり時間を費やした。

「ビジターは、まず守備の確認が大事。相手投手の対策もしっかりやりたい」

東京ドームの巨人戦では打率・500（14打数7安打）、1本塁打、5打点。ビジターでも打率・400（25打数10安打）。9日からは敵地でのドーム6連戦が続く。活躍の条件は整った。（鈴木 光）