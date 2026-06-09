「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子１次リーグが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは京大を１２−１で下し、２連勝とした。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クに０−８で完封され、初黒星を喫した。

普段スキップを務める吉村紗也香を温存したオーダーでもフォルティウスは圧倒した。セカンド小谷優奈が、スキップを代行。第１エンドから２点スチールに成功すると、第３エンドには４点を奪うビッグエンドを作った。相手には１点しか与えず五輪代表の強さを示し、小谷は「役割をこなしていくことと、ショットを決め続けることに集中してできた」とうなずいた。

ミラノ・コルティナ五輪は２勝７敗で大敗。約１カ月の休息をはさみ、「もう一度強い姿を見せたい」と再始動し、今大会に臨んでいる。７日の初戦から２戦連続でメンバーを入れ替えており、吉村は「五輪を終えて違うポジションでやってみて視野が広がる。経験を積んでいける良い機会になると思う」と狙いを語った。次戦以降に向けては「楽しみにしてください」とにやりとし、日替わりオーダーをにおわせた。