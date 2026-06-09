サッカーの北中米Ｗ杯３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は７日、モンテレイ近郊でＵ−１９日本代表と非公開の練習試合を行った。３５分×４本の形式で、ＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン、ＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝が得点し、合計２−１で勝利。ＰＫ戦や“仮想オランダ”の戦い方も実施し、森保一監督（５７）は「代表ファミリーだからこそできること」と手応えを示した。

メキシコ１部・モンテレイの練習場で敷かれた“森保のカーテン”。そこにはＷ杯前最後の実戦を他国との対外試合ではなく、身内を選んだ理由が隠されていた。２本目と４本目の後にＰＫ戦を実施。さらに「仮想という意味ではやってもらった」と初戦の相手、オランダのフォーメーションでも対戦したとみられる。

「まず国際親善試合となれば、４本やるのはなかなか難しい。ＰＫを間に挟むのもＵ−１９、代表ファミリーだからこそできること。Ｗ杯に向けて良い準備になっている」と森保監督は納得の表情で語った。

未来の日本代表は対戦相手として申し分なかった。猛暑の中でも、強度は高い次元にあったという。「自分たちのタイミングで試合ができて、かつ相手のレベルも高い。普通に親善試合をやるよりも、今日やったゲームの方が良かったなと、率直にそう思った」とうなずいた。

収穫は多い。負傷明けの鈴木唯、冨安はチーム最長タイの７０分間プレー。鈴木唯はＣＫから鈴木淳の得点の起点となり、冨安は塩貝のゴールをアシストしたという。一方で課題も。失点シーンはロングボールから１９１センチのＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥにキープされて決められた。オランダ相手でも想定されるケースだ。

気温・湿度はかなり高く、暑熱対策としても実りのある実戦となった。「来てよかったなと思います」。世界一への挑戦に向けた準備は着々と進み、８日（日本時間９日）に最終調整の地・米テネシー州ナッシュビルに向かう。