日本代表主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝は７日の練習試合に出場せず。事前合宿のモンテレイでは一度も全体練習に合流できないまま、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルへ向かうこととなった。初戦のオランダ戦まで残り約１週間。主将の状態が懸念される中、森保監督は「ドクターの報告ではＷ杯でプレー可能だと聞いています」と強調した。

左足首の手術から５月３１日のアイスランド戦で実戦復帰。だが、試合中に左足の違和感が発生し、前半４５分で退いた。メキシコ入り後は３日連続宿舎で別メニュー調整。４日目にして初めて練習場に姿を見せたが、全体練習に合流せず。遠藤は報道陣に「大丈夫です！」と話していた。

森保監督は「リハビリの内容は上がってきている」と回復傾向にあると説明。この日も、負荷をかけたトレーニングを行ったといい「信じて、あとは願って待つだけ」と覚悟を決めている。

遠藤に限らず、冨安、板倉、鈴木唯ら負傷明けの選手は少なくない。だが「状態は上がってくる予測のもと招集してるので、すぐ誰かを入れ替えることにはならないと思う」とギリギリまで様子を確認する。

その上で「できないと判断した時には代える」と非情な決断も辞さない。「もしアクシデントがあった時には、スムーズに来てもらえる」と、バックアップ選手には状態を落とさないよう調整を頼んでいる。決戦を前に、指揮官は最後まで最善の選択を模索する。