異例といえる2日連続スライド登板も、前向きに受け止めた。当初7日楽天戦に先発予定だった才木は2日連続の降雨中止を挟み、9日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。3日連続の予告先発公示は、セ・リーグ全試合で予告先発制度が導入された12年以降では球団初の“珍事”となった。

「2日連続でのスライドはこれまで経験がないので、どういう感覚になるのか、自分自身も楽しみです。しっかり準備してマウンドに上がりたいと思います」

この日は甲子園でキャッチボールなど軽めの調整に努めた。先発予定だった7、8日の楽天戦が2日連続で降雨中止。2度のスライド登板で急きょ福岡入りが決まった。極めて難しい調整となるが、これも右腕への信頼の表れに他ならない。藤川監督は「九州のタイガースファンも、関西から駆けつけるファンも、日本シリーズの時もファンの方がいらっしゃいましたので、才木で精いっぱい、また頑張ろうというところ」と期待を寄せた。

2日連続の降雨中止を受け、先発ローテーションも再編される見込みとなった。直近5試合連続で日曜登板が続いていた才木は、結果的に「火曜の男」に復帰。先発調整を続けてきた木下は、再び中継ぎに回る可能性が高まった。左大腿部の筋損傷から復帰した伊藤将は、11日のソフトバンク戦先発が有力。4日西武戦で先発した西勇は、14日の古巣・オリックス戦（京セラドーム）に回る見込みとなった。

満を持して、3日越しのマウンドに臨む才木。目下、交流戦首位に立ち、パ・リーグトップのチーム打率・248を誇るソフトバンクとの対峙（たいじ）へ向け「しっかり自分の投球ができるように頑張りたい。一人一人の打者に集中して投げていきたいです」と言葉に力を込めた。昨年の日本シリーズで苦杯をなめさせられた相手に先勝し、流れを呼び込む。

≪3試合連続はメッセ、村上も≫

○…才木（神）が降雨中止となった7、8日に続き、9日のソフトバンク戦も予告先発。セ・リーグで全試合に予告先発が導入された2012年以降、降雨中止などにより阪神で3試合続けて同じ投手が予告先発されるのは、14年8月2、3、5日のメッセンジャー、23年5月6、7、9日の村上に次いで3度目。過去2度は試合なしの月曜日を挟んでおり、3日連続は初めて。