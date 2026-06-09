【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊１０万ドルのＨ－１Ｂビザ申請料、裁判所が却下

マサチューセッツ州連邦地裁は、トランプ大統領が導入したＨ－１Ｂビザ申請に対する１０万ドルの手数料について違法と判断し、無効とする判決を下した。



＊５月の１年先インフレ期待、４月から低下

ＮＹ連銀が発表した５月の消費者期待調査によると、１年先のインフレ期待は３．４６％となり、４月の３．６４％から低下した。一方、項目別では物価見通しにばらつきがみられた。



＊米雇用トレンド指数、米労働市場の下振れリスクを示唆

コンファレンス・ボードが発表した５月の米雇用トレンド指数（ＥＴＩ）は１０７．０１となり、４月の修正後の１０７．８８から低下。先行指標であるＥＴＩは、米労働市場に下振れリスクがある可能性を示唆した。

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