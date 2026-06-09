ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
主な米経済指標の発表はなし
【発言・ニュース】
＊１０万ドルのＨ－１Ｂビザ申請料、裁判所が却下
マサチューセッツ州連邦地裁は、トランプ大統領が導入したＨ－１Ｂビザ申請に対する１０万ドルの手数料について違法と判断し、無効とする判決を下した。
＊５月の１年先インフレ期待、４月から低下
ＮＹ連銀が発表した５月の消費者期待調査によると、１年先のインフレ期待は３．４６％となり、４月の３．６４％から低下した。一方、項目別では物価見通しにばらつきがみられた。
＊米雇用トレンド指数、米労働市場の下振れリスクを示唆
コンファレンス・ボードが発表した５月の米雇用トレンド指数（ＥＴＩ）は１０７．０１となり、４月の修正後の１０７．８８から低下。先行指標であるＥＴＩは、米労働市場に下振れリスクがある可能性を示唆した。
主な米経済指標の発表はなし
【発言・ニュース】
＊１０万ドルのＨ－１Ｂビザ申請料、裁判所が却下
マサチューセッツ州連邦地裁は、トランプ大統領が導入したＨ－１Ｂビザ申請に対する１０万ドルの手数料について違法と判断し、無効とする判決を下した。
＊５月の１年先インフレ期待、４月から低下
ＮＹ連銀が発表した５月の消費者期待調査によると、１年先のインフレ期待は３．４６％となり、４月の３．６４％から低下した。一方、項目別では物価見通しにばらつきがみられた。
＊米雇用トレンド指数、米労働市場の下振れリスクを示唆
コンファレンス・ボードが発表した５月の米雇用トレンド指数（ＥＴＩ）は１０７．０１となり、４月の修正後の１０７．８８から低下。先行指標であるＥＴＩは、米労働市場に下振れリスクがある可能性を示唆した。