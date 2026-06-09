相撲部出身の本紙カープ担当・長谷川凡記記者が迫る「カープの支度部屋」の第2回は、球団独自で行う栄養教育を紹介。昨年5月から若手選手を対象にした栄養セミナーを定期的に実施する球団栄養士の馬明真梨子さん（39）に、取り組みの内容について質問を浴びせ倒した。栄養管理の徹底が、高太一投手（24）、名原典彦外野手（25）ら若ゴイの活躍につながっていた。

球団が行う栄養教育が若ゴイの活躍を支えていた。昨年5月にスポーツ栄養士の馬明さんを招へい。以降、管理徹底に努めてきた。果たして、そのプログラム内容とは…。

「基本的には若手選手への栄養教育が中心。セミナーをしたり、個別で面談して、目標を決めている。食事の写真もLINEで送ってもらい、フィードバックする。トライアンドエラーのような形で実践している」

現在、寮生を中心に約20選手が月に1度、栄養セミナーを受講。肉体強化に励む傍ら、栄養学習にも力を入れている。食事の見直しも行い、パフォーマンス向上をサポート。スポーツ栄養学の観点では「米、主菜、汁物、副菜、果物、乳製品を毎食取っていかないと、必要な栄養素は取れない」と馬明さんは言う。野球は1試合に3時間ほど要するだけに、試合中の栄養補給も重要な要素。遠征先でも、ケータリング提供先と連携を図りながら、メニューの提案もしているという。

「球場の補食でパンを出してくれているところもあるが、パンは大きくて、イニング間では食べられなかったりするので、和菓子に変えてもらった」

エネルギー源は、糖質が中心になるため、手軽に補給できる方法を実践。洋菓子よりも和菓子の方が脂質が低く、消化吸収がスムーズにいく特徴がある。だからケータリングコーナーには、まんじゅう、大判焼き、わらび餅などが並ぶ。実際に取り組む選手たちも、その効果を実感。20試合の救援登板で防御率0・51、10ホールドと活躍が光る高は言う。

「馬明さんは、ミネラルとか、水分が大切だとよく言われているので、しっかり水を飲むようにしている。水を飲むようになり、代謝が良くなった。また、糖質を多めに取るようにしている。去年は1軍に上がってから体重の増減が大きかったが、今年は体重も安定している。パフォーマンスを発揮する上で、そこが一番大きい」

5月21日に支配下登録され、14試合で打率・286、1本塁打、8打点と売り出し中の名原も、馬明さんからのアドバイスを実践したことで、変化があったという。

「もともと、痩せやすい体質だったので、試合中の食べ物とか、食べるタイミングだったりとかを相談した。体重を減らさないために、何をどのタイミングで食べるかなどは参考になった。そのおかげで体重の減り幅は小さくなっている」

試合前は、以前からバナナを食べていたというが、指導を受けてからは「白米を食べたり、（補食の）回数を増やしている」と改善を図った。今では、間食を含め、なんと1日10食。総カロリーは、20代一般男性の1・5倍以上となる4000キロカロリーを目安に、体重維持に努める。

アスリートは体が資本といわれる。グラウンド外での地道な取り組みが、若手選手の土台構築の基礎となっていた。

◇馬明 真梨子（まみょう・まりこ）1986年（昭61）9月30日生まれ、広島市出身の39歳。安田女高ではソフトボール部に所属。広島大を卒業後、フィットネスクラブ、トレーニングジムなどでトレーナー、スポーツ栄養士として活動。14年に独立し、広島駅弁当監修、尾道高ラグビー部の栄養指導などを行う。25年5月に広島の栄養士に就任。

◇長谷川 凡記（はせがわ・ひろき）1994年（平6）11月1日生まれ、名古屋市出身の31歳。愛工大名電高相撲部では3年連続インターハイ、国体に出場。最高成績は全国ベスト16。立命大では副主将を務めた。大相撲で活躍する幕内・阿炎、宇良、錦富士らと対戦経験あり。マツダスタジアムでちゃんこ鍋を振る舞うイベントが反響を呼び、25年2月には球団とコラボした「ちゃんこ鍋の素」がグッズ化された。広島担当4年目。