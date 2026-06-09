俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案。しかし、差配を任され、長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

公開された場面写真には、ふっくらしたおなかに手を当てる慶（吉岡里帆）の姿。SNS上には「あれ？慶さん、赤ちゃんおるやん？」「あれ？本当だ！」「次回予告で半兵衛が抱いている赤ちゃん。小一郎と慶さんのお子？」などと“変化”に気づく視聴者もいた。次回予告の慶は、白装束をまとっている。

小一郎と慶は8年間“仮面夫婦”だったものの、第19話（5月17日）で慶と亡き前夫の愛息・与一郎（高木波瑠）を養子に。“真の夫婦”となった。それから劇中約1年、新たな家族が誕生しそうだ。