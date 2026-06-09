国民の安寧を願い、皇室の方々は様々な祭祀（さいし）に加え、被災地の訪問などの公務も担っている。

そうした活動を継続するために女性皇族が結婚後も皇室にとどまれるようにし、皇族数の減少に歯止めを掛けることは重要だ。

一方で、与野党協議でとりまとめを目指している「立法府の総意」案には玉虫色の表現が多く、問題を残している。

また、皇族数確保が目的と言いながら、実際は男系男子による継承の維持に道筋を付け、女性・女系の継承をあらかじめ封じようという意図が透けて見える。看板と内実の差に違和感が拭えない。

政府は改めて有識者の会議を設け、皇統の安定的な継承策を正面から議論し直すべきだ。

衆参の正副議長が与野党協議で「総意」案を示した。２０２１年に政府の有識者会議が提示した２案をいずれも「了」とし、法案作成を政府に求める内容だ。

２案とは、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と、戦後に皇籍を離れた旧１１宮家から男系男子を皇族の養子に迎えられるようにする案のことである。

総意案では、結婚した女性皇族の夫と子について、皇族とするかどうかには触れなかった。

夫と子を皇族とした場合、女系天皇に道を開くことになるとして、自民党などは慎重だった。一方、立憲民主党は、家族で身分が異なるのは不自然だとして、皇族とするよう主張していた。

結局折り合えなかったため、曖昧なまま論点として残された。

他方、養子についても、本人は「皇位継承資格を持たない」としつつ、養子が皇族となった後、もうけた子の身分には触れていない。今回の与野党協議では、養子の子に皇位継承資格を与えるかどうかの議論は深まらなかった。

だが、森衆院議長は会議後の記者会見で「養子の子は皇位継承資格を持つ」と述べた。これに対し中道改革連合は会議後、養子の子の継承資格の是非までは決められない、と否定した。

こうした食い違いを抱えたままでは「立法府の総意」とは言えまい。この状態で政府に、詳細な制度を作り、法案を国会に提出するよう求めることは妥当なのか。

憲法は天皇の地位を「国民の総意に基づく」と定めている。このことを踏まえれば、当面の皇族数の確保だけでなく、皇位継承の安定策について国民的な合意を得られるよう、政府も与野党も議論を深める必要がある。