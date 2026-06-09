日韓両国の首脳が関係強化に向けた努力を積み重ねていることが、両国民の相互理解を後押ししているのだろう。

加えて、東アジアの安全保障環境の悪化や、日韓双方の同盟国である米国の関心が中南米や中東に向かっていることも、日韓両国民に連携の重要性を認識させる契機となっているようだ。

このままではアジアに「力の空白」が生まれかねないためだ。

読売新聞と韓国日報が５月に行った共同世論調査で、相手国に親しみを感じると答えた人が日本で４９％、韓国で４３％となり、同じ質問をしている２０１３年以降では、両国ともに最も高かった。

特徴的なのは、若い世代ほど親近感を抱いていることだ。１８〜２９歳で、互いに「親しみを感じる」と答えた人は日本で７割、韓国で６割を超えた。

韓国のＫポップは、日本で女性を中心に人気だ。一方、日本の食やアニメは、韓国でブームとなっている。大衆文化をきっかけに、互いの国に好意的な見方を持つ人が増えているとみられる。

昨年の日韓の往来は１３００万人を超え、過去最多を更新した。特に訪日韓国人は９４０万人に上った。韓国国民のほぼ５人に１人が日本を訪れた計算になる。

日韓両国は昨年、相互交流を促進するため、一部の空港で入国審査を簡素化した「優先レーン」を試験的に設置した。両国の観光客からは、待ち時間が短縮されたと好評だった。本格的な導入を検討してはどうか。

調査ではまた、高市首相と韓国の李在明大統領が関係を深めるべきだと「思う」と答えた人が、日本で７７％、韓国で８０％に上った。両首脳の頻繁な接触が評価されていると言えよう。

両国民には実利的な連携への期待感もある。日韓ともに６４％の人が環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）への韓国の加盟に賛成した。

経済力で存在感が増している韓国がＴＰＰに加盟すれば、崩壊寸前の自由貿易体制の立て直しにもつながろう。日本政府は、韓国の加盟に力を尽くすべきだ。

日韓関係は、好転したと思ったら、すぐさま悪化してしまう、というパターンが多かった。その背景に、韓国側に歴史問題を巡る根深い日本不信があるのは間違いない。日本側にも、竹島を不法に占拠する韓国への反発がある。

関係改善の流れを後戻りさせないためには、日韓がそれぞれ歴史を学び、双方の立場について理解を深めることが大切だ。