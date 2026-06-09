テニス4大大会の一つ全仏オープンが7日まで行われ、車いすテニスの小田凱人選手が大会4連覇を飾りました。

ライバルのヒューエット選手(イギリス)に2-0(6-3、6-3)のストレート勝利。17歳での初優勝から国枝慎吾さん以来史上2人目の全仏オープン4連覇となりました。

オンコートインタビューでは、「4連覇だと思うんですけれど、10、20連覇と行くつもりで頑張ってやっている」と高らか宣言。「僕が先頭きってもっといろんなことをチャレンジして、世界を変えようと思っているので、みなさん応援お願いします」とさらなる高みを目指します。

一方、女子車いすテニスでは上地結衣選手が準決勝でデフロート選手(オランダ)に0-2(4-6、2-6)で敗戦。大会連覇とはなりませんでした。

また男子シングルスでは、前回王者のアルカラス選手(スペイン)が欠場となる中、ズベレフ選手(ドイツ)がコボリ選手(イタリア)に3-2(6-1、4-6、6-4、6-7、6-1)のフルセットの激闘を制して初の栄冠。ズベレフ選手は過去25年全豪、24年全仏、20年全米と決勝で3度敗れていましたが、悲願のグランドスラム初タイトルです。

また女子シングルスでは、ロシア出身19歳のアンドレーバ選手がチワリンスカ選手(ポーランド)を2-0(6-4、6-2)で下し、初優勝を飾りました。日本勢で大坂なおみ選手が自身初の全仏オープン16強入りでした。