¡Úºå¿À¡ÛºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡²¦¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë£³Æü´Ö¡×¡Ä£×£Â£Ã¤Ç´¶Éþ¤·¤¿ÂëÀï»Î¤Î»Ñ
¡¡ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ºò½©¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡££¸Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï£²ÀïÏ¢Â³¤Î±«Å·Ãæ»ß¡£¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£²¤Ï£¹Æü¤«¤é¤ÎÂë£³Ï¢Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼ãÂë·³ÃÄ¤Î¶¯¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢ÎÏ¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¡ÊµîÇ¯¤Î¡Ë·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢º£Ç¯¤â¸òÎ®Àï¤Ç¡Ê£±£°¾¡£²ÇÔ¤È¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë£³Æü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²ù¤·¤µ¤À¤±¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ÈÆ±¤¸»ø¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤ò´Ö¶á¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÒ¸¶Âç¡¢¶áÆ£¡¢¼þÅì¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÒ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È°ì¿Í¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡£¶á¤Á¤ã¤ó¤ä¼þÅì¤ÏÄ«¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯µ¯¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤Ð¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀ¼¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»Ñ¤ËºäËÜ¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ë¤âÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼«¿È¤â¸×¤ÎÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¾ï¤ËÀ¼¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢º£¸À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËµÚ¤Ö¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ê¤ó¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¤ä¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¸¬Â½¡£¡Öµ»½Ñ¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ì¤À¤±¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤â¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Ï¤³¤³¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¤È¶¯Å¨¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â³¤¯¡£¡Ö¾å²ó¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡Ë£³Æü´Ö¤Ï¤³¤ÎÀè¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢µÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡ºò½©¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¦¼Ô¤È¤Î·ãÆÍ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºäËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÌÔ¸×·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸òÎ®Àï¤Î£±¥«¡¼¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£