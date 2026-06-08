「よくコンビニのコーヒーを飲む」人に！【Can★Do】の「カップホルダー」を使ってみたら便利だった！

冷たいドリンクを持ち歩く機会が増える季節。片手にドリンク、もう片方にスマホや日傘……と、気づけば手元がいっぱいになっていることも。そんな状況を解決してくれそうなのが【Can★Do（キャンドゥ）】で見つけた「シリコーンドリンクカップホルダー」。実際に使い、持ち運びやすさや便利に感じたポイントをレポートします。

ホットもアイスも使えるカップホルダー

【Can★Do（キャンドゥ）】「シリコーンドリンクカップホルダー」\110（税込）

テイクアウト用のフタ付きカップに装着して使う、シリコーンゴム製のドリンクホルダー。ホット・アイスどちらのドリンクにも使える仕様です。落ち着いたチャコールグレーに、さりげない筆記体のメッセージ入りで、シンプルながらカフェグッズのような雰囲気も感じます。

テイクアウトドリンクって、手持ちだと意外と不便

テイクアウトドリンクをそのまま持ち歩くと、意外と困るのが“手がふさがる”こと。片手にドリンク、もう片方にスマホや日傘を持つと、それだけで手元に余裕がなくなります。鍵やお財布を取り出したくても、もたついてしまうことも。さらに冷たいドリンクは水滴もつきやすく、手が濡れてしまうのも小さなストレスに感じました。

カップに通すだけで、装着は簡単

そこで試してみたのが、この「シリコーンドリンクカップホルダー」。使い方は簡単で、カップをホルダーの輪っかに通すだけです。筆記体のメッセージが下にくるように置き、カップの底側から入れて、止まるところまで引き上げます。シリコーンゴム製で少し伸びがあり、カップにフィットします。

手首やバッグにかけると、手元がラクに

手首にかけると、ドリンクを握り続けなくてよく、手元に少し余裕が生まれました。スマホを確認したり、日傘を持ったりしやすくなり、外出中の小さな動作がラクに。バッグの持ち手にもかけられるので、荷物と一緒にまとめて持てるのも助かります。持ち歩く際は多少揺れるので、フタがしっかり閉まっているか確認しておくと安心です。

バッグにひとつ入れておきたいアイテム

実際に使ってみると、想像以上に便利だと感じました。薄くて軽く、使わないときもバッグに入れておきやすいので、必要なときにサッと使えるのも魅力。コンビニコーヒーやカフェドリンクをよく買う人は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F