「暑くなってきた、、」→ 首元スッキリ！【40・50代】の華やか見え♡「ショートボブ」

日傘とアームカバーが手放せなくなるこれからの季節、髪型は少しでも涼しげに変えたいところ。せっかくなら、ただ快適さを求めるだけでなく、「ショートボブ」を選んで華やかな印象も手にしませんか？ 丸みのある特徴的なシルエットには、40・50代にとってうれしいメリットが盛りだくさん。オーダーの参考になるポイントやオススメのカラーについても、詳しくお届けします。

スッキリさせるべきは襟足

なんとなく全体を短くするよりも、襟足に焦点を当ててボリュームを落とすのがコツと言えそう。首側に寄せてタイトに仕上げると、首と耳が覗き、清潔感のあるコンパクトなシルエットに。顔まわりだけは長めに残しておくと、気になるフェイスラインから視線を逸らしやすくなります。

レイヤーと束感でふっくら

レイヤー位置の低い落ち着いたスタイルも、毛先を輪郭に沿わせれば余白の目立たない引き締まった印象にチェンジ。軽さが出ることで空気を含みやすくなり、後頭部は自然とボリュームアップして見えそう。表面に束感をつけると、さらにふんわりとした表情がつきます。

やわらかさを後押しするカラー

全体の厚みや重さは残しながら、毛先に向けてスマートに整えたシルエットは、洗練されたアーバンな雰囲気が魅力。担当した@rico_salonさんが「初夏仕様」と紹介しているカラーは、グリーンを配合した爽やかなベージュ。ボブのやわらかさを引き立てながら、地毛の赤みを抑えて透明感を演出できそう。

旬のウルフアレンジで時短

ナチュラルやカジュアルな雰囲気を目指すなら、流行のウルフ風アレンジに挑戦してみて。段差をつけてシルエットをひし形にして、襟足をほっそり作れば、下ろすだけで決まって見えるのでスタイリングも楽になりそう。

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※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。