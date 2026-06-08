たまごっち好き、集まれーーッ！！【ガチャ】集めたくなる♡「眼福グッズ」

今年、初代の発売から30周年を迎える『たまごっち』。第4次ブーム真っ只中のたまごっちの人気は、まだまだ衰える気配がありません。その人気の高さは、【ガチャ】のラインナップの豊富さからも伝わってくるほど。そこで今回は、平成女児世代・Z世代が夢中になる、たまごっちの「眼福グッズ」を紹介します。

コンプリートのチャンス再び！

「たまごっち カラフルマルチチャーム」は、2025年8月に発売されたカプセルトイの再販商品。長さ調節可能なシリコンバンドとマスコットがセットになったチャームは、たまごっちらしいカラフルで鮮やかな色合いが特徴です。全6種類のうち、5種類がキャラクター、1種類はたまごっち本体をデザインしたマスコットになっています。

懐かしのドットデザインにキュン

初代たまごっちを思い出す、ドットイラストが可愛い「たまごっち ドットフィギュアチャーム」。こちらも再販商品のため、以前コンプリートできなかった人は、再び狙えるチャンスです。マスコットは、ドットイラストならではのゴツゴツ感があり、サイズも大きめ。カラフルで存在感もあるため、じゃら付けしたらきっと可愛いはず。

やさしく光る姿に癒される

5月第4週に発売されたばかりの「たまごっち ライトマスコット2」。ラインナップは、まめっち・ふらわっち・めめっち・まるっちの全4種類となっています。裏面のスイッチを入れると、キャラクターがやさしく光り、見ているだけで癒されそう。オン・オフの切り替えができるうえ、電池の入れ替えも可能です。

半身スケルトンの新シリーズ

「すきゃらとん たまごっち」は、キャラクターとスケルトンを半分ずつ組み合わせたデザインが特徴のシリーズ。全長約5.9cmと存在感のあるサイズは、インテリアにもぴったりです。ラインナップは、まめっち・くちぱっち・みみっち・ふらわっちの4種類で、それぞれスケルトンの色合いが異なります。

たまごっちの【ガチャ】は、どれも見ているだけで気分が上がるカラフルさが魅力。可愛さに癒される「眼福グッズ」の数々、気になる人はぜひチャレンジしてみて。

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writer：河合 ひかる