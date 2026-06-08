遊び心満載ーーッ♡【ダイソー】友達に自慢したくなる！？「ファンシー雑貨」

100円ショップ【ダイソー】は、思わず手に取りたくなる可愛い雑貨が豊富です。キャラクターグッズはもちろん、オリジナルグッズにも遊び心をくすぐる商品が揃っているため、気付けば買い物カゴの中がいっぱいに……なんてことも。そこで今回は、自慢したくなる「ファンシー雑貨」を紹介します。

食べたくなるほどの可愛さ

今年で発売50周年のお菓子「ハッピーターン」。パッケージや公式キャラクターがデザインされた複数の商品が、ダイソーから発売されました。おかずカップやストックバッグなどがありますが、特に注目したいのが「つぶつぶ保冷剤 ハッピーターン柄」。保冷剤には、本物のパッケージと同じ柄がデザインされているため、まるでミニチュアを持っているような気分に。50周年記念のデザインが、レア感を高めています。

使い方いろいろ！ レトロ可愛いキノコ

レトロな雰囲気が可愛らしいキノコのケース。じつはこの商品、小物入れではなく「昆虫ケース（キノコ）」なんです。よく見ると、カサの白い部分に小さな空気穴が開いており、ちゃんと昆虫を入れておける仕様になっています。SNSでは、昆虫ケースに見えない可愛いさが話題となり、インテリアや小物入れとして使っている人が多いようです。

フィギュアやカプセルトイの持ち運びに

「ケースキーホルダー（フロート）」は、お気に入りのミニチュアフィギュアやカプセルトイを入れて持ち運べるケース。発売当初は全9色で、レトロ喫茶を連想させるアイスフロートのデザインと豊富なカラーバリエーションで人気を集めました。しばらく品切れ状態が続いていましたが、再入荷後は茶・モカ・赤の3色が購入可能です。

ぷっくりとした立体感がキュート

透明感のあるクリアカラーと、ぷっくりとした立体感がキュートな「ケーブルホルダー」。ケーブルの根本に取り付けることで、ケーブルにかかる負荷を軽減し、断線を防いでくれます。クリアカラーのデザインは、クマのほかにも、うさぎ・チューリップ・リボンなどがあり、どれも2個セットで\110（税込）。こんなに安くて便利で可愛いなら、全種類制覇するのもいいかも。

遊び心満載な【ダイソー】の「ファンシー雑貨」は、どれもついつい手に取りたくなる可愛さ。店頭で見つけたら、ぜひゲットして友達に自慢してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる