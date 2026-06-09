６人組ボーイグループ「ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ」が８日、韓国・高麗大学ファジョン体育館で初のフルアルバム「ＨＯＭＥ」の発売を記念したファンショーケースを行った。

このほどデビュー３周年を迎え、４年目に突入したグループにとって、今作は初めてメンバー全員が楽曲制作に参加した思い出深い作品。過去の感情や記憶を素直に表現し、メンバーやファンの存在、愛、別れ、青春の成長と痛みなどをテーマに、多彩な９曲で構成されている。

ＲＩＷＯＯは「アルバムを準備しながら、ＯＮＥＤＯＯＲ（ファンネーム）の元にいることが一番『ＨＯＭＥ』だと感じました」とタイトルに引っかけてあいさつ。ＷＯＯＮＨＡＫも「このアルバムで、ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲの３年間すべてを表現したので、家だと感じて一緒に聴いてほしい」と呼びかけた。

ショーケースは、先行配信中の「ｄｄｏｋ ｄｄｏｋ ｄｄｏｋ」で幕開け。“自分たちの歌がもっと多くの人に広まってほしい（バイラルしてほしい）”という願いが込められたタイトル曲「ＶＩＲＡＬ」も続けて披露した。リーダー・ＪＡＥＨＹＵＮは足首のけがで一部のステージ演出に制限はあったものの、「心配しないで。『ＶＩＲＡＬ』だけは必ずお見せしたいと準備してきました」とパワフルなパフォーマンスで沸かせた。

トークパートは、アルバムの全曲解説やコンセプトフォト鑑賞コーナー、チャレンジダンスの生披露など、素顔の６人のおしゃべりとともに展開。ＳＵＮＧＨＯは「４年目を迎えられるのはＯＮＥＤＯＯＲの存在があったからこそ。僕たち短く過ごすために出会ったわけじゃないですよね？ これからの僕らも愛して下さい」と呼びかけた。

アルバムの中から「０６０７０」、「ＡＤＩＯＳ！」も披露。ＴＡＥＳＡＮは「８か月ぶりに戻ってきました。反応を見て、作ってよかったと思いました。ＯＮＥＤＯＯＲのみなさんは光です」と感無量。ＬＥＥＨＡＮも「１０年後、２０年後に振り返った時、今の時期が一番輝いていたと思えるように頑張ります」と思いを込めた。

７月からはソウルで開幕し、２４都市３４公演で開催する初のワールドツアーに出発する。ＪＡＥＨＹＵＮは「残り半年、全力で駆け抜けたい」と意欲をみせていた。