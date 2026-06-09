巨人が勝負の夏場に向けて暑さ対策を進めている。５月下旬から東京Ｄの試合前練習で場内の温度を４度上げた。体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」が目的で、選手は練習から大粒の汗を流している。昨季負け越し５を作った７、８月の戦いに向けた取り組みに「Ｇを読む」で迫る。ナインは８日、東京から仙台へ移動。９日から楽天との敵地３連戦（楽天モバイル）に臨む。（取材・構成＝内田 拓希、田中 哲）

本格的な夏到来より一足先に、本拠地が“ホットドーム”と化している。始まりは５月２６日・ソフトバンク戦（東京Ｄ）の試合前練習だった。場内が熱気に包まれ、長袖シャツを着る選手は汗びっしょり。南国・沖縄出身の大城は「めちゃくちゃ汗をかいてますね」と心地よさそうに笑顔を見せていた。それもそのはず、普段は２２度に設定されている空調が、巨人の試合前練習時のみ、２６度まで上昇していたからだ。

これから本番を迎える夏場に向けた、トラブル予防策の一環だ。発案者の岩垣トレーナーは「『暑熱順化』といって、暑さ対策の一つですよね。暑さに慣れる期間で、２週間ぐらいつくってやりましょうと」。選手には発汗しやすい“夏場仕様”の体づくりの必要性を説明した上で、練習中は厚着の服装を推奨した。丸、松本らはパーカのフードで顔を覆う冬場のような装いでノック。各自が意図を理解した上で熱気にあふれた練習が行われていた。

２４年は交流戦が明けた２日間の練習を東京ＤではなくＧ球場で実施。これまでもスポット的な暑さ対策は行ってきたが、今回は５月２６日からの２週間と入念に準備を進めてきた。それだけに、今年こそ“鬼門”の打破に期待がかかる。

昨季は７、８月に２０勝２５敗１分けで５つの負け越し。中でも暑さが顕著な甲子園、マツダは３勝８敗と大苦戦した。７月３日の阪神戦（甲子園）は増田陸が脚のつり、門脇は脱水で、それぞれ途中交代。「暑くなりはじめのところは脚がつりやすかったり、筋肉系のトラブルが出たり、いろんなことが起こりやすくなる。今のうちに暑さに慣れることをやっておくと、そこの入りが良くなる」と岩垣トレーナー。Ｖ争いが佳境に入る勝負の夏を、今年こそ乗り切る。

北中米Ｗ杯を目前に控えるサッカー日本代表も、炎天下が予想される本番に向けて暑熱順化を進行中。気温３０度超の事前合宿地・モンテレイ（メキシコ）でＭＦ鎌田、ＤＦ谷口らが長袖のユニホームでトレーニングを行っている。“サムライブルー流”の取り組みの効果に期待がかかる。

チームは６戦無敗（４勝２分け）と快進撃を続け、９日から楽天、西武との敵地６連戦で交流戦を締めくくる。西武の本拠地・ベルーナＤも蒸し暑さで知られており、改革がいきなり効果を発揮するかもしれない。暑さという強敵に打ち勝った先に、２年ぶりのＶ奪回が見えてくる。

岸田「初めての試みなのでこれからですが、違和感なくできているので、いいんじゃないかと思います」

佐々木「ドームであの暑さはなかなか経験できない。僕らもいい方向に行ってくれればなとは思ってます」

◆暑熱順化 体を暑さに慣れさせる熱中症予防の一つ。かいた汗が蒸発すると気化熱で体温が下がるため、汗をかきやすい体をつくることがポイントとなる。高い気温のもとで体を動かすと汗をかきやすい状態がつくられる。

数日から２週間、継続することで暑熱順化の体がつくられるとされている。