日本代表はＷ杯で過去２度、ＰＫ戦で敗退した。１０年南アフリカ大会決勝トーナメント（Ｔ）１回戦は０―０でＰＫ戦に入り、３―５でパラグアイに敗れて初の８強入りを逃した。３番手として失敗し、“悲劇の男”となったのがＤＦ駒野友一氏（４４）だ。駒野氏がスポーツ報知の取材に応じ、ＰＫ戦が持つ「怖さ」を振り返りながら「ＰＫは運ではない」と語った。前回カタール大会決勝Ｔ１回戦クロアチア戦で、涙をのんだＰＫ戦への対策も進める森保ジャパンにエールも送った。（取材・構成＝浅岡 諒祐）

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今でもＷ杯のたびに鮮明に思い出す。１０年南ア大会、８強入りをかけたパラグアイ戦は０―０のまま延長戦が終わり、ＰＫ戦に入った。後攻の日本は２人が決めて２―２。南アの民族楽器ブブゼラの音が鳴り響く中、岡田武史監督から３番手に指名されていた駒野は、ゆっくりとＰＫスポットへ進んだ。

「これまでのキッカーとＧＫの駆け引き、コースを踏まえて、どこに蹴ろうか、と考えながら向かった。（蹴る方向を決めたのは）歩いている時。自分から見て左側の方へよく蹴っているので、そっちを選んだ。緊張感はなく、試合と同じ気持ちのままだった」

確かな自信があった。ＰＫは中学以来外したことがなく、０７年アジア杯でも２本決めていた。キッカーは指名制だったが「（立候補制でも）手を挙げていたと思う」と言う。ただ、右足で放ったボールは無情にもバーをたたき、空高く跳ね上がった。乾いた音が鳴り響く中、天を仰ぎ、頭を抱えた。「ショックが大きく、真っ白になった」。試合後は泣き崩れ、同学年の盟友、松井大輔に抱えられながらピッチを後にした。

「最初はチームメートもそっとしておいてくれて、（帰国時に）『俺が蹴ったら外している』という声をかけてもらった。岡田さんも『（駒野は）悪くないよ』と。ただ（関西）空港の到着ロビーを歩く時も少し奥を歩いた。少し離れていないと（視線が）怖かった。日本に帰ってきてからも外に出るのが怖かった」

自宅にこもったが、テレビをつけるとＰＫ失敗の場面が流れた。気分転換にと、妻・映己子（えみこ）さんが沖縄への家族旅行を提案してくれた。５日間、南国の空気に触れ、視線が徐々に上がっていった。

「（後で）写真を見たら、徐々に笑顔が出るようになった。家族がいたからこそ、前向きになれた。（帰国直後は）休みたい、という気持ちが強かったが、日に日に、やっぱりサッカーがしたい、ボールを蹴りたい、と思い始めた」

あれから１６年。駒野は「ＧＫとの駆け引きに負けた」と振り返った上で「ＰＫは運と言うが、決して運ではない」と言い切る。

「１対１の局面なので、蹴るまでの駆け引き、お互いの目線、ＧＫの動きがある。それも含め、どこに蹴るのか、思ったところに蹴れたのか、そこに蹴れるキックの質と精度があったのか。そこも含めてお互いの技術。自分はＰＫは運だとは思わない」

前回カタールＷ杯、日本は決勝Ｔ１回戦クロアチア戦でＰＫ戦の末に敗れ、８強入りを逃した。“鬼門”のＰＫ戦対策に、森保一監督は現役時にセットプレーが得意だった中村俊輔氏をコーチ陣に加え、ＰＫ練習にも時間を使うなど技術を磨いてきた。決勝Ｔに進めば、人生をも左右するＰＫ戦が待つ。当時は挙手制だったが、選手の責任が増すことを考え、指名制の導入も検討している。８強入り、そしてその先を目指す後輩たちに駒野はエールを送った。

「（ＰＫ対策も含め）今やっていることに自信を持って戦えば、ベスト１６の壁は破れる。そこを突破すれば、もっと上を目指せる。どうしても１６になった時は意識するので、突破した時は壁がぶち壊れて、より日本の成長につながると思うので、頑張って欲しい」（敬称略）

◆日本代表の過去Ｗ杯のＰＫ戦

▼１０年南ア・決勝Ｔ１回戦パラグアイ戦（３―５） ０―０で延長戦が終わり、ＰＫ戦へ。後攻の日本は遠藤保仁、長谷部誠が成功するも、３番手の駒野が失敗。続く本田圭佑は決めるが、相手は５人全員が成功し、初の８強を逃した。

▼２２年カタール・決勝Ｔ１回戦クロアチア戦（１―３） 前田大然が前半に先制弾を決めたが、後半に同点とされる。そのままスコアが動かず、ＰＫ戦へ。１番手の南野拓実のキックがセーブされ、続く三笘薫も失敗。３番手の浅野拓磨は決めたが、４番手の吉田麻也が相手ＧＫに阻まれた。

〇…駒野氏は２２年の引退後、自身がプロデビューした広島のアカデミーでコーチを務めている。現在はジュニアのコーチとして小学生年代の指導にあたっており、「チャレンジをやり続けること。自分で限界を決めないこと」を伝えているという。「自分が教えたからではなく、未来の子供たちがサンフレッチェの選手としてＷ杯に出てくれたらうれしい」と、充実した日々を過ごしている。

◆駒野 友一（こまの・ゆういち）１９８１年７月２５日、和歌山県生まれ。４４歳。広島の下部組織から２０００年にプロ契約。磐田、ＦＣ東京、福岡を経て、２２年に今治で現役引退。Ｊ１通算３７４試合１９得点。１２年にＪリーグベストイレブン受賞。日本代表は０５年８月にデビューし、Ｗ杯は０６年ドイツ、１０年南アフリカに出場。Ａ代表通算７８試合１得点。右利き。現役時のポジションはサイドバック。

◆取材後記 日本の過去のＷ杯で、敗退時にここまで一選手に焦点が当てられたのは、南アフリカ大会以外ないだろう。当時のことを振り返るのは嫌ではないのか、と尋ねると「全くではないが、そんなに嫌ではない。自分がどう変わったのか、自分もチャレンジし続けている、と言葉で伝わればいい」と語ってくれた。

ＰＫを外した時、選手は大きな責任を背負う。それまで活躍しても一気に“戦犯”扱いされることもある。「指名制、立候補制のどちらにしろ、ＰＫを蹴ることはすごく勇気がいる。まずは蹴ったことを褒めてあげることが大事」が、ＰＫを外した選手に伝えたいメッセージだという。Ｗ杯開幕を前に聞いた、本人だから口にできる言葉には重みがあった。（サッカー担当・浅岡 諒祐）