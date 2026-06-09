スタジオジブリの新たな試み「白隠さんの禅」京都で開催へ 禅画と動画の融合に挑む
スタジオジブリが企画制作する展覧会「白隠さんの禅」京都展が、2026年12月17日から2027年1月11日まで、京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催されることが決定した。
【画像】宮崎駿監督＆鈴木敏夫氏の近影
本展は、スタジオジブリ作品を通じて禅の世界に触れる『禅とジブリ』京都展の後期展として開催されるもの。江戸時代の臨済宗の禅僧・白隠慧鶴（はくいんえかく／1685年-1768年）の書画を中心に、映像を交えながらその思想や魅力を紹介する。
白隠は、“臨済禅中興の祖”として知られる。現在の臨済禅の流れの多くが白隠に連なるとされ、「白隠禅」とも呼ばれるほど大きな影響を与えた。厳格な修行体系を立て直す一方で、書画を通して禅の教えを広く民衆へ伝えることにも尽力した。
大胆でユーモラス、ときに風刺的な表現を用いた白隠の作品は、宗教の枠を超えて多くの人々を魅了してきた。その功績は、禅のあり方そのものに大きな影響を与えたものとして高く評価されている。
今回の企画は、「もし白隠が現代に生きていたら、書画だけでなくアニメーションを用いて禅の教えを伝えていたのではないか」という発想からスタート。白隠の優れた書画作品を展示するとともに、作品に込められた深遠なメッセージを映像によって現代的に表現する。
【画像】宮崎駿監督＆鈴木敏夫氏の近影
本展は、スタジオジブリ作品を通じて禅の世界に触れる『禅とジブリ』京都展の後期展として開催されるもの。江戸時代の臨済宗の禅僧・白隠慧鶴（はくいんえかく／1685年-1768年）の書画を中心に、映像を交えながらその思想や魅力を紹介する。
大胆でユーモラス、ときに風刺的な表現を用いた白隠の作品は、宗教の枠を超えて多くの人々を魅了してきた。その功績は、禅のあり方そのものに大きな影響を与えたものとして高く評価されている。
今回の企画は、「もし白隠が現代に生きていたら、書画だけでなくアニメーションを用いて禅の教えを伝えていたのではないか」という発想からスタート。白隠の優れた書画作品を展示するとともに、作品に込められた深遠なメッセージを映像によって現代的に表現する。