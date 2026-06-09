「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。2021年に83歳で死去した細木数子さんの晩年について語った。

かおりさんは「テレビに出なくなっても、ずっと活動は続けていました。個人鑑定ですとか、勉強会ですとか。そういったようなことはずっとやっていました」と明かし、「もう自分で80歳で引退するというのは、だいぶん前から決めていたんですね。なので、そこで私と交代するということは、ずいぶん前から決まっていて、最後はもう、自分の好きなように行きたいと。要は全てスケジュール管理されている中で、本人の中では人間らしくないというか、時間に拘束されながら過ごすんじゃなくて、自分が自由気ままに生きたい、家族と一緒に過ごしたいっていうのがあった」と語った。

かおりさんには現在、2歳、5歳、6歳と3人の孫がいると明かし、「上2人の孫は、細木数子に会えているんですね。本当にお家で楽しく、孫に歌を歌ったりとか。子供が凄い好きなんで、自分の愛犬とひ孫とっていう形で、一番望んでいた形を手にできたのかなと思います。やっぱりこれが一番の幸せだと」とした。

また、数子さんは「家族に見守られる中で、自分のベッドで死にたいってずっと言っていたんですよ。それがうち、孫も入れたらトータルで8人、9人くらいいるんですけど、見事に全員そろっていたんですよ。最期」と語った。

ネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」で細木数子さんを演じた女優の戸田恵梨香が「最期の言葉は何だったんですか？」と聞くと「最期は、“大丈夫”」と明かし、「前の日にちょっと熱を出したんですね。でもなんか、肺炎とか繰り返しているのもあったんで、でも大体いつも、薬飲んだりしたら下がるんで、いつものことかなと思ってて。夜中1時くらいに“大丈夫？”って言ったら“大丈夫”って言って、それが最期。朝、眠るように。全員囲んでいたんですね。この人、ある意味、最後まで有言実行するんだなと思って…」と振り返っていた。