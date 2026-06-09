山田杏奈、『俺たちの箱根駅伝』出演決定 主演・大泉洋に爆笑されたNGシーンも告白
俳優・山田杏奈が、大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが発表された。山田は、箱根駅伝に思い入れゼロでありながら、「箱根駅伝」生中継を支えるアシスタントディレクター・戸山知香を演じる。
【場面カット】若手AD！カメラを構える山田杏奈
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
山田演じる戸谷は、バラエティー志望で入社するもスポーツ局に配属され、箱根駅伝を担当することになった“今どき”の若手スタッフ。物怖じしない性格と明るさで、チームを盛り上げるムードメーカー的存在でもある戸谷だが、箱根駅伝への思い入れはまだ薄く、つい先輩に向かって「それって意味ありますか？」と言ってしまうことも…。そんな戸谷が、先輩たちの姿に刺激を受けながら、がむしゃらに成長していく姿に注目だ。
本作のプロデューサーは、山田の起用理由を「戸山知香は、箱根駅伝に全力を注ぐ周りのメンバーとは違い、まだまだ箱根駅伝に熱しきれてない人物。一方で目の前に現れた熱いものはしっかりキャッチしていく素直さも合わせ持つ。その役のイメージが山田杏奈さんにぴったりでオファーさせていただきました。山田杏奈さんご自身の明るさ、前向きさでとってもチャーミングな戸山を演じていただいてます。大泉さん、沙莉さんとの掛け合いも見どころの1つになっていますので、ぜひ楽しみにしてください。」と語った。
プロデューサーにも絶賛された山田は、出演について、「箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです。」とコメント。また、同じ箱根駅伝中継チームの一員を演じる大泉洋＆伊藤沙莉との共演には、「お2人との共演は本当に楽しみにしていました。お2人ともお芝居が素晴らしいのはもちろん、現場の雰囲気をとても明るくしてくださるんです。最初は緊張していたのですが、お2人が自然と空気をつくってくださったので、安心して撮影にのぞむことができました。自分自身も『ついていきたい』と思わされるような、とても頼もしい先輩方です」と語った。
さらに撮影中のエピソードも披露。「戸山が『キャパオーバーです！』と言うシーンで、大泉さんから『こんな変顔をしてみたら？』と提案をいただいたんです（笑）。実際にやってみたら、ちょっとやりすぎてしまったみたいで、大泉さんが私の変顔を見て吹き出してNGになってしまって。思わず『大泉さん！』となりました（笑）」と明かし、現場の和やかな雰囲気を語った。
■山田杏奈 コメント
この度、「俺たちの箱根駅伝」で戸山知香を演じさせていただくことになりました。箱根駅伝を届ける側、大日テレビの若手社員として最初はあまり乗り気ではなかったものの次第にその魅力に取り込まれ、夢中になっていく役柄です。箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです。ランナーのみなさま、大泉洋さんをはじめとしたスタッフルームのみなさまの熱気に鼓舞されながら日々撮影しています。ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです！
【場面カット】若手AD！カメラを構える山田杏奈
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
本作のプロデューサーは、山田の起用理由を「戸山知香は、箱根駅伝に全力を注ぐ周りのメンバーとは違い、まだまだ箱根駅伝に熱しきれてない人物。一方で目の前に現れた熱いものはしっかりキャッチしていく素直さも合わせ持つ。その役のイメージが山田杏奈さんにぴったりでオファーさせていただきました。山田杏奈さんご自身の明るさ、前向きさでとってもチャーミングな戸山を演じていただいてます。大泉さん、沙莉さんとの掛け合いも見どころの1つになっていますので、ぜひ楽しみにしてください。」と語った。
プロデューサーにも絶賛された山田は、出演について、「箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです。」とコメント。また、同じ箱根駅伝中継チームの一員を演じる大泉洋＆伊藤沙莉との共演には、「お2人との共演は本当に楽しみにしていました。お2人ともお芝居が素晴らしいのはもちろん、現場の雰囲気をとても明るくしてくださるんです。最初は緊張していたのですが、お2人が自然と空気をつくってくださったので、安心して撮影にのぞむことができました。自分自身も『ついていきたい』と思わされるような、とても頼もしい先輩方です」と語った。
さらに撮影中のエピソードも披露。「戸山が『キャパオーバーです！』と言うシーンで、大泉さんから『こんな変顔をしてみたら？』と提案をいただいたんです（笑）。実際にやってみたら、ちょっとやりすぎてしまったみたいで、大泉さんが私の変顔を見て吹き出してNGになってしまって。思わず『大泉さん！』となりました（笑）」と明かし、現場の和やかな雰囲気を語った。
■山田杏奈 コメント
この度、「俺たちの箱根駅伝」で戸山知香を演じさせていただくことになりました。箱根駅伝を届ける側、大日テレビの若手社員として最初はあまり乗り気ではなかったものの次第にその魅力に取り込まれ、夢中になっていく役柄です。箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです。ランナーのみなさま、大泉洋さんをはじめとしたスタッフルームのみなさまの熱気に鼓舞されながら日々撮影しています。ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです！