「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）と、ネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」で細木数子さんを演じた女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演した。

かおりさんは、ドラマの内容には「全く、関与させてくれないんですよ」と言いながらも、「さすがにね、細木数子感は出てほしいなと思ったんですよ、見た目だけは。だから衣装とバーキンはお貸し出ししたんです」と、衣装とバッグを貸し出したと明かした。

戸田の演技について聞かれると「戸田さんが演じるって聞いた時、正直大丈夫かなって…あの威圧感」と言いながらも、演技を見た後では「正直びっくりしましたね。演じたの見たら。凄いなと思いました」と感想を述べた。

ドラマを見てやりすぎじゃないかと思ったところはあるか？と聞かれると「それはいっぱいある」と言い、ここはちょっと違うかもというところは？という質問には「怒り方尋常じゃないんでね。うちの母はスイッチが入ると。皆さんよくご存じだと思いますけど。戸田さんがどうこうというよりか、周りのスタッフも凍り付いていましたからね」と笑っていた。