NY株式8日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　50819.27（-47.51　-0.09%）
ナスダック　　　26012.07（+302.64　+1.18%）
CME日経平均先物　65900（大証終比：+2080　+3.17%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10373.20（+5.15　+0.05%）
独DAX　 24616.22（-142.83　-0.58%）
仏CAC40　 8199.29（-18.95　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.158（+0.011）
10年債　 　4.552（+0.022）
30年債　 　5.022（+0.026）
期待インフレ率　 　2.352（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.060（+0.022）
英　国　　4.943（+0.040）
カナダ　　3.503（+0.031）
豪　州　　4.908（0.000）
日　本　　2.717（+0.058）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.43（+0.89　+0.98%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4362.20（-3.10　-0.07%）

ビットコイン（ドル）
63331.14（+1479.61　+2.39%）
（円建・参考値）
1014万2482円（+236960　+2.39%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ