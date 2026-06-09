ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式8日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 50819.27（-47.51 -0.09%）
ナスダック 26012.07（+302.64 +1.18%）
CME日経平均先物 65900（大証終比：+2080 +3.17%）
欧州株式8日終値
英FT100 10373.20（+5.15 +0.05%）
独DAX 24616.22（-142.83 -0.58%）
仏CAC40 8199.29（-18.95 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.158（+0.011）
10年債 4.552（+0.022）
30年債 5.022（+0.026）
期待インフレ率 2.352（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.022）
英 国 4.943（+0.040）
カナダ 3.503（+0.031）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.43（+0.89 +0.98%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4362.20（-3.10 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
63331.14（+1479.61 +2.39%）
（円建・参考値）
1014万2482円（+236960 +2.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50819.27（-47.51 -0.09%）
ナスダック 26012.07（+302.64 +1.18%）
CME日経平均先物 65900（大証終比：+2080 +3.17%）
欧州株式8日終値
英FT100 10373.20（+5.15 +0.05%）
独DAX 24616.22（-142.83 -0.58%）
仏CAC40 8199.29（-18.95 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.158（+0.011）
10年債 4.552（+0.022）
30年債 5.022（+0.026）
期待インフレ率 2.352（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.022）
英 国 4.943（+0.040）
カナダ 3.503（+0.031）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.43（+0.89 +0.98%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4362.20（-3.10 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
63331.14（+1479.61 +2.39%）
（円建・参考値）
1014万2482円（+236960 +2.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ