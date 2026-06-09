NY株式8日（NY時間14:28）（日本時間03:28）
ダウ平均　　　50911.94（+45.16　+0.09%）
ナスダック　　　26033.18（+323.75　+1.26%）
CME日経平均先物　65925（大証終比：+2105　+3.21%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10373.20（+5.15　+0.05%）
独DAX　 24616.22（-142.83　-0.58%）
仏CAC40　 8199.29（-18.95　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.147（+0.000）
10年債　 　4.542（+0.012）
30年債　 　5.016（+0.020）
期待インフレ率　 　2.356（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.060（+0.022）
英　国　　4.943（+0.040）
カナダ　　3.497（+0.025）
豪　州　　4.908（0.000）
日　本　　2.717（+0.058）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.29（+0.75　+0.83%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4367.60（+2.30　+0.05%）

ビットコイン（ドル）
63626.91（+1775.38　+2.87%）
（円建・参考値）
1019万0486円（+284345　+2.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ