ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式8日（NY時間14:28）（日本時間03:28）
ダウ平均 50911.94（+45.16 +0.09%）
ナスダック 26033.18（+323.75 +1.26%）
CME日経平均先物 65925（大証終比：+2105 +3.21%）
欧州株式8日終値
英FT100 10373.20（+5.15 +0.05%）
独DAX 24616.22（-142.83 -0.58%）
仏CAC40 8199.29（-18.95 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.147（+0.000）
10年債 4.542（+0.012）
30年債 5.016（+0.020）
期待インフレ率 2.356（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.022）
英 国 4.943（+0.040）
カナダ 3.497（+0.025）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.29（+0.75 +0.83%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4367.60（+2.30 +0.05%）
ビットコイン（ドル）
63626.91（+1775.38 +2.87%）
（円建・参考値）
1019万0486円（+284345 +2.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50911.94（+45.16 +0.09%）
ナスダック 26033.18（+323.75 +1.26%）
CME日経平均先物 65925（大証終比：+2105 +3.21%）
欧州株式8日終値
英FT100 10373.20（+5.15 +0.05%）
独DAX 24616.22（-142.83 -0.58%）
仏CAC40 8199.29（-18.95 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.147（+0.000）
10年債 4.542（+0.012）
30年債 5.016（+0.020）
期待インフレ率 2.356（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.022）
英 国 4.943（+0.040）
カナダ 3.497（+0.025）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.29（+0.75 +0.83%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4367.60（+2.30 +0.05%）
ビットコイン（ドル）
63626.91（+1775.38 +2.87%）
（円建・参考値）
1019万0486円（+284345 +2.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ