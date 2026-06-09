ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は６万５９２０円
NY株式8日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 50858.44（-8.34 -0.02%）
ナスダック 25985.35（+275.92 +1.07%）
CME日経平均先物 65920（大証終比：+2100 +3.20%）
欧州株式8日終値
英FT100 10373.20（+5.15 +0.05%）
独DAX 24616.22（-142.83 -0.58%）
仏CAC40 8199.29（-18.95 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.153（+0.006）
10年債 4.548（+0.018）
30年債 5.023（+0.027）
期待インフレ率 2.355（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.022）
英 国 4.943（+0.040）
カナダ 3.501（+0.029）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.21（+0.67 +0.74%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4359.30（-6.00 -0.14%）
ビットコイン（ドル）
63478.65（+1627.12 +2.63%）
（円建・参考値）
1017万1819円（+260730 +2.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50858.44（-8.34 -0.02%）
ナスダック 25985.35（+275.92 +1.07%）
CME日経平均先物 65920（大証終比：+2100 +3.20%）
欧州株式8日終値
英FT100 10373.20（+5.15 +0.05%）
独DAX 24616.22（-142.83 -0.58%）
仏CAC40 8199.29（-18.95 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.153（+0.006）
10年債 4.548（+0.018）
30年債 5.023（+0.027）
期待インフレ率 2.355（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.022）
英 国 4.943（+0.040）
カナダ 3.501（+0.029）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.21（+0.67 +0.74%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4359.30（-6.00 -0.14%）
ビットコイン（ドル）
63478.65（+1627.12 +2.63%）
（円建・参考値）
1017万1819円（+260730 +2.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ