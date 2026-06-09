NY株式8日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　50858.44（-8.34　-0.02%）
ナスダック　　　25985.35（+275.92　+1.07%）
CME日経平均先物　65920（大証終比：+2100　+3.20%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10373.20（+5.15　+0.05%）
独DAX　 24616.22（-142.83　-0.58%）
仏CAC40　 8199.29（-18.95　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.153（+0.006）
10年債　 　4.548（+0.018）
30年債　 　5.023（+0.027）
期待インフレ率　 　2.355（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.060（+0.022）
英　国　　4.943（+0.040）
カナダ　　3.501（+0.029）
豪　州　　4.908（0.000）
日　本　　2.717（+0.058）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.21（+0.67　+0.74%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4359.30（-6.00　-0.14%）

ビットコイン（ドル）
63478.65（+1627.12　+2.63%）
（円建・参考値）
1017万1819円（+260730　+2.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ