ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は、いよいよ最終日。12R優勝戦の中心となるのは岩瀬裕亮だ。

枠良し、足良しの岩瀬がインから優位に進めるとみた。特に準優では伸び足がさらにアップして完全に節一モード。あとはスタートに集中していくだけだ。センター向きの足になっている山崎が強気に攻めて好位に付ける。高橋は地の利を生かしたい。池田は山崎に捲りを催促するか。

＜1＞岩瀬裕亮 足はめちゃくちゃいい。スタートは様子を見たが。この天候（雨）で、あの展示タイムが出たのは自信になった。足は伸び中心に回った後の足もいい。間違いなく（今節の中で）抜けていると思う。

＜2＞高橋竜矢 回ってからの押しがいい。伸びは普通。この感じでもいいけど岩瀬さんの足がすごいので調整はすると思う。

＜3＞山崎郡 準優は伸びに振って一発勝負。出足は皆無だったけど、しっかり伸びたし、思い通りのレースができた。優勝戦はバランスを取っていく。

＜4＞池田浩二 準優は行き足だけを求めたペラ。スタートが決めやすかったし、回った後の一瞬の足は良かった。ただ、そこからの伸びはなかった。

＜5＞原田幸哉 準優の感触は良くて、いい仕上がりで臨めた。伸びに寄せたりはせずに乗り心地をしっかりさせて気持ち良く回れるようにしたい。

＜6＞磯部誠 準優は伸びに振っていきました。その分、ターンがしんどかった。伸びには手応えがあった。この状態でチルトを跳ねてみようかな。