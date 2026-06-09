ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）が2日目を迎える。注目は12R「ぶるたんDR」だ。

吉川は地の利を生かした的確な調整で気配上向き。地元エースが走りで魅了する。宮地の舟足もいい。上條は出足を整えて好位差し。菅はチルト3度でどこまで伸びるか。

＜1＞吉川元浩 朝より全体的に良くなっていた。この状態をキープして合わせていきたい。少しずつ分がいい感じ。回った後もスムーズだし、舟の向きも良かった。

＜2＞上條暢嵩 伸びだけはいい。もう少し出足は欲しいので、いろいろ点検してみる。

＜3＞宮地元輝 伸びはもう少しだけど行き足がいいし、回り足もまあまあ。操縦性も悪くない。足に問題はない。

＜4＞佐藤翼 気になるところを調整して後半はいい感じ。足はまずまず。

＜5＞井口佳典 ターンの部分が全然良くない。回転が上がってこない。

＜6＞菅章哉 角度が良くて捲れた感じ。スタート練習から、そんなに伸びは変わらなかった。ドリームは3度で調整するつもりだが新燃料になってから3度の調整で伸びたことがない。展示などで、しっかり伸びているか確認してほしい。