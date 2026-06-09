J2磐田の26〜27年シーズンの新監督に、今季J1百年構想リーグを制した神戸でコーチを務める秋葉忠宏氏（50）の就任が決定的となったことが8日、分かった。関係者によると交渉は既に基本合意。来季は新体制でJ1復帰、そして名門復活への歩みを進めることになる。

秋葉氏は昨季まで監督として清水を指揮。24年にはJ2優勝でチームをJ1昇格へ導き、翌25年は1部残留を果たした。今季は神戸のコーチに就き、J1百年構想リーグ制覇に貢献。情熱的な指導と明るいキャラクターに定評のある“参謀役”には神戸側も全力で慰留に努めたが、最終的には再び静岡の地で、監督キャリアの再スタートを決断した。

磐田はJ2・J3百年構想リーグで32位と低迷。志垣良監督（46）体制で始動した今季は序盤から結果が出ず苦しんだ。4月には志垣監督が辞任し、コーチの三浦文丈氏（55）が監督に昇格。クラブはひとまず三浦監督の任期を今季終了までに設定し、リーグ戦と並行して26〜27年シーズンの体制に関して複数の選択肢を検討してきた。指揮官交代の可能性も視野に準備を進めていた中で、秋葉氏の招聘（しょうへい）に動いた。

かつては3度の年間優勝を誇った名門も、近年はJ1に定着することすらできない状況が続く。昨季もJ2で5位となり昇格を懸けたプレーオフにこそ進んだものの、1年での1部復帰を逃す結果となった。今季の低迷も糧にJ1昇格を最優先事項とする26〜27年シーズン。熱き新指揮官を迎えて、復権へ歩み出す。