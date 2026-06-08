たっぷり大容量！！【業務スーパー】ストックしておきたい♡「冷凍食品」

冷凍庫に食品をストックしておくなら、まとめ買いもアリ。【業務スーパー】では、たっぷり大容量が嬉しい、いざという時に頼りになる「冷凍食品」が勢ぞろい。夕飯の献立に迷った時や、パパッと用意したい時に役立ってくれそうです。今回は最低でも500gは入っている、イチオシの冷凍食品をご紹介します。

アレンジ次第で飽きずに食べられるかも！？

1袋500g入りの大容量で買える「冷凍揚げ出し豆腐」。出汁や具材は入っていないものの、揚げるだけで下準備がいらず、手間が減らせます。その時に冷蔵庫にある食材でアレンジを加えれば、この大容量でも飽きずに消費できるかも。公式サイトによれば「ふわっとなめらかな豆腐」が使われており、小さなお子さんでも食べやすそうです。

軽やかな味わいが楽しめそう

春巻が1袋に500gも入った大容量の「和風しそ香る鶏むね春巻」。こちらも揚げるだけでよく、夕食のメインにもぴったりです。しその風味がプラスされた春巻は、軽やかに味わえるかも。そのまま食べるのはもちろん、チーズや梅をトッピングして一手間加えるのもよさそうです。

1kgも入った驚きの大容量！

1kgのたっぷり感が嬉しい、1本ずつが太めの「こだわり生フランク プレーン」。ボイルの加熱調理で味わえるため、揚げ物の準備が面倒な時にぴったり。サラダを添えて朝食や夕食のおかずにするのはもちろん、食べやすいサイズにカットすればお弁当にも入れられそうです。

お肉が食べたい日のメインに

1袋に700g入った「肉厚極旨とんかつ」。お肉をガッツリ食べたい日のメインにぴったり。食べ盛りのお子さんがいる家庭では、特に喜んでもらえそうです。余ったら、食パンに挟んでカツサンドにするのもいいかも。つける調味料を変えて味変するのもおすすめです。

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writer：S.Hoshino