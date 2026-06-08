圧倒的な可愛さにメロメロ♡【3COINS】犬好きさん、注目ッ！！「チャーム」

犬好きさんは今すぐ【3COINS（スリーコインズ）】へ！ 犬モチーフの可愛い「チャーム」が登場しており、その種類もさまざま。バッグに付ければ、アクセントにもなってくれそうです。今回はぬいぐるみのようなものからワッペンタイプのものまで、イチオシのチャームをご紹介します。

癒されそうなモフモフ感

もふもふとしたぬいぐるみのような見た目が可愛い、柴犬の「ドッグキーホルダー」\550（税込）。約縦8.5 × 横8cmと大きめで、存在感があるのも魅力です。シンプルなバッグであれば、良いアクセントになってくれそうです。

抜けた毛を入れるだけで愛犬の色に！

お座りした姿が可愛い「被毛ケース イヌ」。クリアな見た目ですが、ケースの中に愛犬の抜けた毛を入れられる仕様になっています。肉球のチャームやストラップも付いていて、価格は\550（税込）。底面の穴から、毛を入れられるようになっています。

写真の持ち歩きに！

上部に犬の顔がデザインされた、つぶらな瞳が可愛い「フォトケース」\550（税込）。写真を入れてバッグに付け、持ち歩けるアイテムです。全6種展開で、カラーによって顔も毛の質感も異なるのがポイント。部屋に飾るのも良さそうです。

ゆるっとフェイスが可愛い！

くるくるとカールしたような毛並みの「ワッペンチャーム」\330（税込）。あたたかみを感じる、ゆるっとしたデザインがキュート。ペットボトルホルダーが付いているのもポイントです。単体ではもちろん、他のチャームと一緒に重ね付けするのも良さそう。サイズは約縦6 × 横8.5cmで、ミニバッグにも付けやすいかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino