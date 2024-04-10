勝手にやってみました！MLBで話題となっている「Tarps Off（シャツ脱ぎ）」。脱いだ服を振り回しながら上半身裸で声援を送るスタイルに人々はなぜ熱狂するのか。MLB取材班で最年少の小林伊織記者（26）が2日（日本時間3日）にチェース・フィールドで行われたダイヤモンドバックス―ドジャース戦で体を張り、流行の秘密に迫った。

そんなに熱中する気はなかった。だが、気付いた時には着ていた紺色のポロシャツを頭の上で振り回し、声を張り上げ、跳びはねていた。

チェース・フィールドが位置するアリゾナ州フェニックスのこの日の最高気温は40度。開閉式のスタジアムで屋根は閉じられ、空調も効いていたが、日中に外を出歩く時の倍近く汗をかいた。

上半身裸の大集団が現れたのは試合が決まりかけていた7回表終了後。点差は4点差。鉄壁リリーフ陣を擁するドジャース相手には絶望的だ。帰宅のことを考え始める時間に突如、大集団がバックスクリーンに映し出された。同時に、一塁側スタンド最上階のポール際へ走った。

今年から筋トレを週に数回行っていた。米国入りした5月末からも居住地にあるジムに通っていたため、体には多少自信があった。しかし、比べものにならない大柄な男たちの肉体を前に圧倒された。開いた口がふさがらないでいると、近くの男性から「You！Tarps Off！」と声をかけられ、ポロシャツを脱いで頭の上で回してみた。周りの客に「ジャンプしろ！」というようなジェスチャーを送られ、同じように跳ねた。

コール・クリスタルさん（26）は一緒に観戦に訪れたガールフレンドから動画を撮りたいとお願いされて参戦。バックネット裏で観戦していたが、「集団」を追いかけて最上階に上がり「ジャンプしたり腕を回したりするのは思ってたよりもずっと早く疲れたね（笑い）」とお疲れモードだった。

4回くらいに数人で始まり、徐々に熱気が伝染。“ラッキーセブン”にボルテージは最高潮に達した。隣で共に汗を流したジョン・ベネットさん（27）も7回に服を脱いだ。「とにかく興奮するだろ！応援団にどんどん入り込む感じがたまらないのさ。（座って観戦するよりも）球場の熱気や興奮を直接感じられる。本当に楽しい時間だよ」と魅力を力説した。

それもそのはず。最初は仕事中ということもあり控えめだったが、周りの空気感を味わううちにテンションマックス。最後は最前列のベストポジションで「Beat LA（ロサンゼルスを倒せ）」と絶叫。初めて大谷翔平の打席を上半身裸で見届けた。こんなに喉がかれたのは久しぶりだったが、熱狂するファンの気持ちがよく分かった。

≪「気持ち上がる」選手にも好評≫流行の応援を選手たちはどう感じているのか。日本人の祖父を持つダイヤモンドバックスのトロイは「スタンドを見上げてみんながシャツを脱いで盛り上がっているのを見ると、本当に気持ちが上がるんだ」と歓迎した。異様な光景をグラウンドから目にし「自分たちがプレーしているのはファンのためでもあるんだって思い出させてくれるし、彼らのためにプレーしている感じがする。それが凄くいいんだよね」と満面の笑みで語った。

▽Tarps Off Tarp（タープ＝覆っているもの）をOff（脱ぐ）することを意味する。着ているシャツを脱ぎ、振り回して盛り上がる。この応援スタイルは昨秋に大学フットボールの試合で行われたのをきっかけに広まり、メジャーでは5月15日のセントルイスでのカージナルス―ロイヤルズ戦を観戦したスティーブン・F・オースティン州立大の野球部員たちが発端。15、19日とサヨナラ勝ちを続けたことなどで「タープス・オフ・マジック」と呼ばれ、シアトル、ニューヨーク、フィラデルフィアなど全米の球場に広がりを見せている。