サッカー元日本代表MF本田圭佑（39）が9日、サッカーゲーム「eFootball」公式YouTubeチャンネルで公開のスペシャルインタビューに登場。日本代表MF久保建英（25）について「日本代表の結果を大きく左右する」と期待を語った。

久保とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが出演する、株式会社コナミデジタルエンタテインメントのサッカーゲーム「eFootball」の新CM「Just Watching？」は9日夜から全国テレビ局やDAZNで順次放映開始（一部地域を除く）。アンバサダーの久保建英篇とリオネル・メッシ篇で、日本時間12日開幕のW杯北中米大会に合わせて制作。CMのコンセプトである ”Just Watching？”（見てるだけでいいの？）をテーマに、久保とメッシが世界との闘いに向けて「eFootball」での共闘を訴える内容となっている。

公式YouTubeチャンネルでは撮影のメイキング映像や久保、メッシに加えて同じくアンバサダーを務めるブラジル代表FWネイマールや18歳のスペイン代表FWラミン・ヤマル、本田のインタビュー映像も公開。

本田は「タケが今回の大会でもどれだけ活躍するかが、日本代表の結果を大きく左右すると思うので、非常に色々なものを期待していますし、タケも期待がでかいと思うんですよ」と笑顔で久保への期待を口に。

「バルサからあのような形でのキャリアを歩んだので、多くの人がバルサに戻るとか、そういうところまで期待していると思うんですね。そこはそんなに甘くないというか、僕はACミランの10番を選んで付けて良かったなと改めて思いますし、あの挑戦が無かったら中途半端なチャレンジに終わっていたとも思います」と自身についても振り返り、「ミランの10番をつけて経験したことと似たような考え方で、タケもそのプレッシャーを楽しんでいるんじゃないかと思うので、最終的にはみんなの期待に応えられるように頑張ってほしいです。まだ若いですから、もう1つ上のステージでやってほしいと思っています」と語った。

「最高の景色」を目指す森保ジャパンについてもズバリ断言。日本代表の優勝の可能性を聞かれると「10％以下ですよね。6〜7％…5％とかじゃないですかね」と厳しい数字を挙げつつも、「でも不可能はないです。極めて厳しい戦いになる試合を前回2022年大会でも（勝利を）ものにしてきているので、それは今回も可能性はあると思います。サプライズという意味では」と力を込めた。