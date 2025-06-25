J1清水が関西学生リーグ1部所属の京産大DF小野成夢（21）を獲得することが8日までに分かった。近日中にも正式発表される。

愛媛U―18出身で、京産大では1年時から出場機会を得てきたセンターバック。両足から正確な配球を繰り出すビルドアップ能力に定評があり、空中戦や対人守備にも磨きをかけ、着実に力を伸ばしてきた。派手さこそないものの、堅実な守備で大学界でも高い評価を受けている。

チームでは今季、J2徳島入りが内定しているMF伊藤翼とともにダブル主将を務める。冷静にチーム状況を分析しながら仲間を鼓舞するリーダーシップも持ち味。関西学生リーグ首位を走るチームの守備の要として、京都府代表としての3年連続天皇杯出場もけん引してきた。今冬には関西大学選抜にも選出されている。

今季20試合25失点と守備面にも課題を抱える清水にとって、関西屈指のセンターバックには最終ラインの新戦力として期待が懸かる。21歳の有望株は、残り半年となった大学サッカー生活でさらなる成長を遂げ、来年の早期デビューを目指す。

◇小野 成夢（おの・なるむ）2004年（平16）12月1日生まれ、愛媛県出身の21歳。J3愛媛の下部組織育ちで、U―18では主将も務めた。22年には高円宮杯プリンスリーグ四国で無敗優勝しMVP。京産大1年時に関西学生リーグ1部優勝、全日本大学選手権準優勝。3年時、デンソーカップチャレンジで関西大学選抜、優秀選手選出。1メートル80、76キロ。利き足は右。