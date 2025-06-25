株式会社コナミデジタルエンタテインメントは9日、サッカー日本代表MF久保建英（25）とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）が出演するサッカーゲーム「eFootball」の新CM「Just Watching？」を同日夜から全国テレビ局やDAZNで順次放映開始すると発表した（一部地域を除く）。「eFootball」公式YouTubeチャンネルでも公開する。

同ゲームのアンバサダーを務める久保建英篇とリオネル・メッシ篇で、日本時間12日に開幕するW杯北中米大会に合わせて制作。CMのコンセプトである ”Just Watching？”（見てるだけでいいの？）をテーマに、久保とメッシが世界との闘いに向けて「eFootball」での共闘を訴える特別なCMとなっている。

公式YouTubeチャンネルでは撮影のメイキング映像や久保、メッシに加えて同じくアンバサダーを務めるブラジル代表FWネイマールや18歳のスペイン代表FWラミン・ヤマル、元日本代表の本田圭佑のインタビュー映像も公開。

久保の撮影は昨年12月に東京都内で行われ、監督のディレクションにプロフェッショナルに応えて華麗な足技を披露する場面もあったという。

公開されたインタビュー映像で、久保は「あまりテレビCMに出演することがないので、どんな出来上がりになるかすごいワクワクしています！」と感想。22年カタール大会からの4年間で進化した能力を「スピード」と断言し、「この4年間で足を速くするトレーニングに取り組んで、結果として4年前よりも足がかなり速くなったかなっていう実感があります」と手応えを語った。ゲーム内での自身のスキルについて「（リアルの）試合では使いませんが、魅せるドリブルなんかもあったほうがいいかなと思います」とこだわりを見せた。

また、本田は「タケが今回の大会でもどれだけ活躍するかが、日本代表の結果を大きく左右すると思う」と期待。バルセロナでプレーし、Rソシエダードの久保と対戦経験もあるヤマルは「良い選手だね。将来性も高く、素晴らしい実力を持っている選手だと思う」と高く評価した。